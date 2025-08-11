Slušaj vest

Jedina srpska predstavnica u kik-boksu na Svetskim igrama koje se održavaju u Kini biće Aleksandra Krstić.

Ona će se takmičiti u disciplini K1, u kategoriji do 70 kilograma, a u Čengdu je doputovala sa najvećim mogućim ambicijama.

“Moja želja je da za Srbiju osvojim zlatnu medalju. Na kojem god takmičenju da učestvujem cilj je uvek najsjajnije odličje, pa će tako biti i ovog puta”, kaže Aleksandra Krstić i dodaje:

“Odlično se osećam, a moram da priznam i da sam se veoma dobro pripremila. Izuzetnk naporno sam radila sa svojim trenerom Zoranom Bačulovom u Veterniku i zaista mislim da sam potpuno spremna za sve izazove koji me očekuju”.

Srpska reprezentativka je u Kinu doputovala sa selektorom naše reprezentacije Sinišom Vladimirovićem, a prve borbe joj predstoje u utorak.

“Aleksandra je naša vrhunska reprezentativka. Četiri puta je bila prvakinja sveta, ima zlato sa Svetskih igara u Alabami, a zlatnom medaljom okitila se i na Evropskim igrama, doduše u discpili ful-kontakt. Ona je imala određenih problema sa povredom, ali nadam se da je sve to uspešno sanirano”, konstatovao je Vladimirović.

On je takođe istakao da od učešća Aleksande Krsiić u Kini ima velika očekivanja.

“Odradili smo sve što je bilo potrebno da ona ovo takmičenje dočeka potpuno spemna. Uspeli smo da ubacimo i neke novine u njen način borbe i nadamo se da će to doneti pozitivan rezultat. Svaka medalja bila bi veliki uspeh, ali uveren sam da Aleksandra može do zlata”, zaključio je Vladimirović.