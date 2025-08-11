Slušaj vest

Jedina srpska predstavnica u kik-boksu na Svetskim igrama koje se održavaju u Kini biće Aleksandra Krstić.

Ona će se takmičiti u disciplini K1, u kategoriji do 70 kilograma, a u Čengdu je doputovala sa najvećim mogućim ambicijama.

Kik-boks Foto: Kik-boks savez Srbije

 “Moja želja je da za Srbiju osvojim zlatnu medalju. Na kojem god takmičenju da učestvujem cilj je uvek najsjajnije odličje, pa će tako biti i ovog puta”, kaže Aleksandra Krstić i dodaje:

“Odlično se osećam, a moram da priznam i da sam se veoma dobro pripremila. Izuzetnk naporno sam radila sa svojim trenerom Zoranom Bačulovom u Veterniku i zaista mislim da sam potpuno spremna za sve izazove koji me očekuju”.

Srpska reprezentativka je u Kinu doputovala sa selektorom naše reprezentacije Sinišom Vladimirovićem, a prve borbe joj predstoje u utorak.

“Aleksandra je naša vrhunska reprezentativka. Četiri puta je bila prvakinja sveta, ima zlato sa Svetskih igara u Alabami, a zlatnom medaljom okitila se i na Evropskim igrama, doduše u discpili ful-kontakt. Ona je imala određenih problema sa povredom, ali nadam se da je sve to uspešno sanirano”, konstatovao je Vladimirović.

On je takođe istakao da od učešća Aleksande Krsiić u Kini ima velika očekivanja.

“Odradili smo sve što je bilo potrebno da ona ovo takmičenje dočeka potpuno spemna. Uspeli smo da ubacimo i neke novine u njen način borbe i nadamo se da će to doneti pozitivan rezultat. Svaka medalja bila bi veliki uspeh, ali uveren sam da Aleksandra može do zlata”, zaključio je Vladimirović.

Kik-boks, kikbokseri Izvor: Kurir