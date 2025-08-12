Slušaj vest

Natalija Astakhova će braniti boje Srbije na takmičenju u trci dronova, koje se održava od 13. do 16.avgusta u gradu Čengdu u Kini.

Naime, 12. po redu Svetske igre održavaju se od 7. do 17.avgusta i zastupljeno je ukupno 36 sportova i oko 1.000 sportista. Od vazduhoplovnih sportova ove godine su na programu dronovi i takmičenje u trci dronova će prezentovati umeće, brzinu i veštinu takmičara, koji pomeraju granice tehnologije i ljudskih mogućnosti.

U trkama dronova će se takmičiti najboljih 31 takmičara iz 19 država, od kojih osam dama. Sutra u sredu 13. avgusta je zvaničan trening dan, a od četvrtka 14. avgusta do subote 16. avgusta su dani takmičenja.

Natalija Astahova predstavnik Srbije Foto: Privatna Arhiva

Vazduhoplovni sportovi će na ovim svetskim igrama biti vrlo zapaženi sa vizuelno impresivnom trkačkom stazom u obliku pande, jedne od dve zvanične maskote takmičenja. Ovaj inovativni dizajn odaje počast gradu domaćinu Čengduu, svetski poznatom po svojim džinovskim pandama, i odražava spoj lokalne kulture sa najsavremenijom sportskom tehnologijom. Staza uključuje 44 kapije/prepreke sa dužinom putanje od oko 590 m.

Na sajtu Svetskih igara možete pogledati detaljan raspored svih takmičenja, a omogućen je i prenos uživo: https://live.theworldgames.org/schedule. Samo danas na programu je 39 takmičenja, a od četvrtka se mogu uživo pratiti i trke dronova: https://live.theworldgames.org/m/Fw1lZiG1.

Tridesetčetvorogodišnja Natalija Astakhova prvi susret sa trkama dronova imala je 2016. godine i od tada je kao jedna od retkih dama u ovoj disciplini ređala samo uspehe.

U Srbiji je postala prva žena koja se bavi ovom disciplinom, a prošle godine je osvojila duplu titulu – državna prvakinja i pobednica Lige Srbije. U okviru svetskog kupa u 2024.godini je bila drugoplasirana u konkurenciji žena. Za Svetske igre u Kini pripremala se svaki dan – letenjem na simulatoru i učešćem na takmičenjima. Što se ciljeva tiče, kaže da je pobeda njen jedini cilj.