Šest godina nakon što su otvorili svoj lanac veganskih burgera, Luis Hamilton, Leonardo di Kaprio i Tibo Kurtoa su morali da zatvore vrata.

"Neat burger", restoran u koji je vozač Formule 1 bio najveći investitor, a društvo mu pravili čuveni glumac i golman, napravio je velike gubitke.

Prema papirima dostavljenim britanskoj Agenciji za registraciju kompanija, restoran je 22. jula doneo odluku o dobrovoljnom gašenju.

Hamilton je "Neat burger" pokrenuo 2019. godine, ubrzo nakon što je prešao na vegansku ishranu. Prvi restoran je otvoren u Londonu, a zatim je krenulo širenje po svetu, uključujući Milano i Njujork.

Na vrhuncu poslovanja, kompanija je samo u Londonu imala osam lokala. Međutim, 2022. godine zabeležen je gubitak od 7,86 miliona funti, ili preko 9.000.000 miliona evra.

Kao manji investitori vremenom su se pojavili Di Kaprio i Kurtoa, ali ni njihova imena nisu mnogo promenila status kompanije.

Hamiltonu preostaje da dugove vrati kroz zaradu u Formuli 1. No, ove godine mu u Ferariju ne ide baš sve po planu.