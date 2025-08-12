Duplantis je iz drugog pokušaja preskočio 6,29 centimetara i za jedan centimetar popravio sopstveni svetski rekord.
Ostali sportovi
LETEĆI ŠVEĐANIN NASTAVLJA DA POMERA GRANICE: Duplantis popravio spostveni svetski rekord na mitingu u Budimpešti
Slušaj vest
Dvostruki olimpijski šampion u skoku s motkom švedski atletičar Armand Duplantis postavio je novi svetski rekord od šest metara i 29 centimetara na mitingu u Budimpešti.
On je u junu u Stokholmu preskočio 6,28 centimetra.
Ovo je 13. put da je Duplantis postavio svetski rekord u skoku s motkom, a treći put ove godine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši