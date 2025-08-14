Slušaj vest

Prilikom razgovora sa Danijelom Kormijerom, nekadašnjim UFC borcem, Čečen se našalio na račun svog fizičkog izgleda.

Kormijera je uspeo da nasmeje, ali i ljubitelje borilačkih sportova, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama.

Jedan drugom su postavljali pitanja, a u jednom trenutku je Kormijer poručio da je atraktivniji od Čimaeva.

Usledio je, najblaže rečeno, zanimljiv odgovor.

- Ne moram da budem prelep - rekao je Čimaev, pa posle kratke pauze dodao:

- Devojke vole teroriste.

Njegov sagovornik je odmah počeo da se smeje, a iako je tema prilično osetljiva i korisnici društvenih mreža su dobro prihvatili ovakvu šalu.

Bonus video:

