UFC zvezda i jedan od najpopularnijih boraca Hamzat Čimaev je izazvao burne reakcije javnosti.
"DEVOJKE VOLE TERORISTE" Mega popularni sportista je stvarno ovo izgovorio, njegov sagovornik prasnuo u smeh
Prilikom razgovora sa Danijelom Kormijerom, nekadašnjim UFC borcem, Čečen se našalio na račun svog fizičkog izgleda.
Kormijera je uspeo da nasmeje, ali i ljubitelje borilačkih sportova, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama.
Jedan drugom su postavljali pitanja, a u jednom trenutku je Kormijer poručio da je atraktivniji od Čimaeva.
Usledio je, najblaže rečeno, zanimljiv odgovor.
- Ne moram da budem prelep - rekao je Čimaev, pa posle kratke pauze dodao:
- Devojke vole teroriste.
Njegov sagovornik je odmah počeo da se smeje, a iako je tema prilično osetljiva i korisnici društvenih mreža su dobro prihvatili ovakvu šalu.
