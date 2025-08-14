Slušaj vest

Fantastični skakač s motkom Armand Duplantis, poznat kao Mondo, ponovo je oborio svetski rekord, naravno svoj, a ovo mu je već 13. put da pomera granicu u ovom sportu!

Foto: Attila Volgyi / Xinhua News / Profimedia

Samo tri meseca ranije na mitingu u Budimpešti preleteo je visinu od 6,28 m.

Očigledno da momak rođen pre 25 godina u Lafajetu u Luizijani ima popriličnu rezervu prema svom telu i ko zna kakve sve rezultate pravi na treninzima. Neki su skloni tvrdnji da može da preskoči i šest i po metara. Ipak, on ide po sistemu mic po mic, tj. podiže letvicu za po jedan centimetar.

Za njega to više nije pitanje mogućnosti, već strategije. Popularni Mondo zna da svaki novi svetski rekord u skoku s motkom donosi 100.000 dolara nagrade od Svetske atletske federacije. Zato ne juri previše unapred, rekorde ruši postepeno, temeljno i, što je najvažnije, često. Do sada je na taj način zaradio čak 1.300.000 dolara samo od IAAF bonusa.

Duplantis je poznat po perfekcionizmu - analizira svaki zalet, svaki skok, svaki zaveslaj motkom. Njegova tehnika je toliko besprekorna da mnogi stručnjaci veruju da bi mogao da pređe i granicu od 6,50 metara, ali on to ostavlja za budućnost.

Za njega svaka nova visina je deo pažljivo planirane priče. One koja se ne meri samo u centimetrima već i u dugovečnosti, zaradi i statusu jednog od najvećih atletičara svih vremena.

- Ne znam gde je moj limit, i ne želim da znam, radije ću ga otkrivati - rekao je Duplantis za španski list As sumirajući sezonu 2025, u kojoj je već tri puta pomerao svetski rekord.

Odrastao je u kući u kojoj su atletske sprave bile isto što i nameštaj. Otac Greg, bivši skakač s motkom, i majka Helena, nekadašnja sedmobojka, bili su mu prvi treneri. Talenat u porodici nije bio rezervisan samo za njega, jer se i mlađa sestra Joana i stariji brat Andreas takođe bave skokom s motkom, dok je treći brat Entoan prešao na bejzbol.

Svi Mondovi svetski rekordi

1. 6,17 - Torunj, 8. februar 2020.

2. 6,18 - Glazgov, 15. februar 2020.

3. 6,19 - Beograd, 7. mart 2022.

4. 6,20 - Beograd 20. mart 2022.

5. 6,21 - Judžin 24. jul 2022.

6. 6,22 - Klermon Feran, 25. februar 2023.

7. 6,23 - Judžin, 17. septembar 2023.

8. 6,24 - Sjamen, 20. april 2024.

9. 6,25 - Pariz, 5. avgust 2024.

10. 6,26 - Hožov, avgust 2024.

11. 6,27 - Klermon Feran, 28. februar 2025.

12. 6,28 - Stokholm, 15. jun 2025.

13. 6,29 - Budimpešta, 12. avgust 2025.

