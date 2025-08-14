Slušaj vest

Reprezentativka Srbije u kik-boksu Aleksandra Krstić, osvojila je bronzanu medalju na Svetskim igrama koje se održavaju u kineskom gradu Čengduu.

Do bronzanog odličja stigla je u disciplini K1 u kategoriji do 70 kilograma.

U prvom kolu Aleksandra Krstić pobedila je Egipćanku Ekram Abuelokomosan, potom je u polfinalu u izuzetno teškom meču poražena od Izraelke Poline Grosman, da bi u odlučujućoj borbi za bronzanu medalju bila bolja od Erdži Bakjadan sa Failipina.

Za Aleksandru Krstić ovo je drugo odličje sa Svetskih igara, pošto se pre tri godine u Alabami okitila zlatom.

„Takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno, konkurencija je bila žestoka i ovo će svakako biti veliko iskustvo za mene. Mečevi su bili izuzetno teški, jer su sve takmičarke došle veoma motivisane i fizički besprekorno pripremljene“, sumirala je utiske Aleksandra Krstić i potom dodala:

„Nisam zadovoljna ostvarenim rezultatom, jer smatram da sam mogla da osvojim zlato. Ali, šta je tu je. Potrudiću se da se sa predstojećeg Svetskog prvenstva u Srbiju vratim sa najsjajnijim odličjem“, konstatovala je Krstić koja je u karijeri čak četiri puta osvajala titulu prvakinje sveta.

Kik-boks, kikbokseri Izvor: Kurir