Naime, on jede placentu i pije majčino mleko svoje supruge! 

Tsiju i njegova supruga Nikita Bedvel nedavno su dobili prvo dete, a ona je posle porođaja osušila i u kapsule pretvorila svoju placentu, koju bokser sada koristi kao dodatak ishrani.

"Tehnički sam postao kanibal. To je zapravo kao neka supermoć. Radio sam testove na sparinzima – dane kada sam je uzimao i kada nisam – i osećao sam ogromnu količinu energije", rekao je Tsiju u emisiji „Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy“.

Na pitanje da li koristi i majčino mleko, odgovorio je potvrdno:

"Jesam, jesam", rekao je bokser, dodajući da mu se i ukus dopada.

Ne propustiteOstali sportoviBOKSER UMRO POSLE TEŠKE POVREDE GLAVE: Društvenim mrežama se širi snimak meča u kojem je zadobio smrtonosne udarce
Šigetoši Kotari
Ostali sportovi"NIKADA SE NEĆU VRATITI BOKSU" Tajson Fjuri saopštio odluku koja je razočarala navijače
profimedia-0949202273.jpg
Ostali sportoviBOKSER PREMINUO POSLE MEČA: Prijatelji ga čekali na večeri, a policija ga našla mrtvog u hotelskoj sobi
Untitled.jpg
Ostali sportoviUZNEMIRUJUĆE! BOKSER SE SRUŠIO USRED BORBE, PA PREMINUO: Bivši šampion jedva stajao, sudija pustio da se nastavi borba, a onda je samo pao

Boks, Anđela Branković Izvor: MONDO