Australijski bokser Nikita Tsiju otkrio je da se tokom priprema za meč protiv Lulzima Ismailija hrani na veoma čudan način.
Ostali sportovi
ŠOKANTNA ISPOVEST BOKSERA! Jede placentu i pije mleko svoje supruge: To je supermoć!
Naime, on jede placentu i pije majčino mleko svoje supruge!
Tsiju i njegova supruga Nikita Bedvel nedavno su dobili prvo dete, a ona je posle porođaja osušila i u kapsule pretvorila svoju placentu, koju bokser sada koristi kao dodatak ishrani.
"Tehnički sam postao kanibal. To je zapravo kao neka supermoć. Radio sam testove na sparinzima – dane kada sam je uzimao i kada nisam – i osećao sam ogromnu količinu energije", rekao je Tsiju u emisiji „Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy“.
Na pitanje da li koristi i majčino mleko, odgovorio je potvrdno:
"Jesam, jesam", rekao je bokser, dodajući da mu se i ukus dopada.
