Naime, on jede placentu i pije majčino mleko svoje supruge!

Tsiju i njegova supruga Nikita Bedvel nedavno su dobili prvo dete, a ona je posle porođaja osušila i u kapsule pretvorila svoju placentu, koju bokser sada koristi kao dodatak ishrani.

"Tehnički sam postao kanibal. To je zapravo kao neka supermoć. Radio sam testove na sparinzima – dane kada sam je uzimao i kada nisam – i osećao sam ogromnu količinu energije", rekao je Tsiju u emisiji „Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy“.

Na pitanje da li koristi i majčino mleko, odgovorio je potvrdno:

"Jesam, jesam", rekao je bokser, dodajući da mu se i ukus dopada.