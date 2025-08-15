Slušaj vest

Svi školarci žele da letnji raspust što duže traje, ali kada je suvozemni tečniski sport u pitanju što se dece tiče pauza nije ni potrebna.

Kragujevčanka Dunja Vasić jedva čeka da se završi „sportski raspust“ i da uskoči u karting kako bi nastavila sezonu nacionalnog šampionata i Otvorenog prvenstva Srbije u osnovnoj školi sportske vožnje.

1/9 Vidi galeriju Karting Foto: Miodrag Jevtić, Plumrace

– Što se mene tiče jedva čekam da usledi nastavak sezone karting sporta u Srbiji. Bili smo na moru porodično gde sam se odmorila i ujedno uželela trkačkog kombinezona, kacige, patika i jednom rečju celokupne sportske opreme. Naravno da sam i odradila par treninga kako bih ostala u formi, ali takmičarski vikend ima posebnu draž. Tokom dva dana se pre svega družim sa ostalim takmičarima i pored činjenjcie da smo jedni drugima konkurencija, ali sposrtki duh valja razvijati i negovati. Zatim, tokom vikenda stalno sam sa tatom, gde pre i za vrme treninga, ali i trka pravimo planove i taktike. Prosto uželela sam se trkače staze – jasna je Dunja Vasić.

Posle četiri održana vikenda Dunja Vasić ima više nego pristojnu prednost na vodećoj poziciji u odnosu na drugoplasiranog u klasi Mini talent. Do kraja nacionalnog šampionata i Otvorenog prvenstva Srbije ostala su još dva vikenda u takmičarskom kalendaru, Subotište i Zalužani.