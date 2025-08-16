Slušaj vest

Rukometni klub Partizan je predstavio tim za sezonu 2025/26. Veče je počelo uz prisećanje na najblistavije trenutke iz prethodne sezone – evropsko proleće, najduži niz pobeda u domaćem prvenstvu u istoriji kluba i osvajanje šampionske titule posle 13 godina. Ipak, akcenat je bio na stvaranju novog Partizana, koji pored uspeha u domaćim okvirima pomera granice i na međunarodnoj sceni.

Prisutnim gostima, prijateljima kluba, novinarima i navijačima obratio se najpre gospodin Miljan Žugić, predsednik RK Partizan.

– Drago mi je da smo se okupili zbog Partizana. Hoćemo da se ova era Partizana pamti. Počeli smo pre dve godine sa osvajanjem Kupa u onom nestvarnom finalu. Prošla sezona je bila teška i puna izazova, ali smo uspeli da ostvarimo glavni cilj i osvojimo titulu šampiona Srbije. Nadam se da ćemo u sezoni pred nama govoriti o Partizanu koji pomera granice na evrosceni i niže trofeje u domaćim takmičenjima. Mislim da nam sve ono što smo kao klub i tim postigli u prethodne dve godine daje za pravo da čvrsto verujemo da ćemo to i ostvariti – istakao je prvi čovek crno-belih.

Žugić se potom zahvalio svima koji su podržali Partizan i pomogli da klub posle više od decenije osvaja trofeje.

– Kako prošle, tako i ove godine, naš tim je još kvalitetniji i jači nego prethodne, a u tome ne bismo uspeli bez pomoći države i predsednika države, kome se ovom prilikom zahvaljujem, kao i prijateljima i sponzorima kluba čija je pomoć ogromna. Tu su i bivši igrači i naši navijači, koji podrškom sa tribina pomažu u ostvarivanju još boljih rezultata. Odbranu titule započinjemo sredinom septembra, ali pre toga nas očekuje borba za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope protiv češke Karvine. Pozivam sve navijače Partizana i ljubitelje rukometa da podrže ovaj sjajni tim i stučni štab u predstojećoj sezoni i nadam se da ćemo se u junu videti na istom mestu, ali sa sva četiri domaća trofeja.

Ispred Jugoslovenskog sportskog društva Partizan prisutnima se obratio gospodin Željko Tanasković.

– Još jednom bih čestitao rukometašima Partizana na ostvarenim rezultatima u prošloj sezoni. Mi smo ponosni na njihove uspehe, jer se vraća duh Partizana, vraćaju se trofeji. Želim vam da u narednom periodu ostvarite sve ciljeve, da vas prate zdravlje, sreća. Verujem da ćete zajedno sa upravom, stručnim štabom i, naravno, igračima uspeti da dođete do rezultata koji će obradovati sve nas.

Usledilo je predstavljanje ekipe, a treneru Đorđu Ćirkoviću će u predstojećoj sezoni na raspolaganju biti:

Golmani: Nikola Zorić, Andrej Trnavac, Jovan Jevremović;

Krila: Mladen Šotić, Marko Nikolić, Nikola Kurtić, Lazar Anđelković, Strahinja Stanković;

Bekovi: Nikola Zečević, Liviu Kaba, Gabriel Ilie, Simo Šijan, Veljko Popović, Miha Kotar, Filip Milošević, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Uroš Stanković;

Pivotmeni: Ivan Mićić, Nemanja Ratković, Vladimir Jevtić, Petar Ivanić.

Kapitensku traku će nositi Mladen Šotić, koji je pozdravio prisutne i poručio da su igrači motivisani i spremni da u predstojećoj sezoni nastave da nižu pobede.

– Lepo je okupiti sve ljubitelje rukometnog kluba Partizan. Prošlogodišnje okupljanje pred početak sezone je urodilo plodom, posle osvojenog kupa i titulu smo vratili u naše vitrine. Ove sezone cilj je prikupiti sve trofeje na domaćoj sceni i ostvariti što bolje rezultate u Evropi, tako da verujem da će i većerašnje okupljanje u pozitivnom duhu dodatno doprineti dobrom raspoloženju i uspehu. Hvala ljudima iz uprave, stručnom štabu, saigračima, ljudima koji su danas prisutni, zato što svi pokazujemo kakav je Partizan klub i kolektiv, i svi imamo isti cilj – da Partizan pobeđuje i bude prvi.

Za upečatljiv i simboličan kraj pobrinuo se trener Đorđe Ćirković, koji je svoje igrače uporedio sa Spartancima.

– Kada mi iz stručnog štaba hoćemo da pošaljemo poruku igračima, to radimo na slikovit način. Ja ću večeras rizikovati sa takvim pristupom. Svi znamo ko su Spartanci, ratničko društvo iz antičke Grčke, koje su svi poštovali zbog discipline, volje, istrajnosti, a boga mi su ih i zaobilazili. Njihova snaga nije bila u njihovom oružju, nego u štitu. Kada bi neki od njih izgubio kacigu ili oklop sa grudi, ne bi imao nikakve posledice, ali kada bi izgubio štit, gubio bi sva građanska prava. Razlog za to je vrlo jednostavan. Prvo koristite da biste zaštitili sebe, a ako izgubite štit, onda to utiče i na liniju borbe, na grupu, pa i na društvo. Ako to nije malo pretenciozno, moram da kažem da je ovakav događaj za našu podmlađenu ekipu svojevrstan štit. Na osnovu svega što sam video na pripremama prethodnih nedelja, potpuno sam siguran da niko od igrača ove sezone neće spustiti štit. Hvala svima koji su došli da nas podrže. Živeo Partizan!

