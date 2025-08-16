Slušaj vest

Sportski novinar Vladimir Niškanović preminuo je u Beogradu posle kratke i teške bolesti, u 55. godini života.

Vladimir Niškanović rođen je 1969. godine u Beogradu, a novinarstvom je počeo da se bavi još kao srednjoškolac.

Vladimir Niškanović radio je u Kuriru, gde je bio poznat po svojim originalnim temama, ali i čitanim intervjuima. Bio je omiljen kod kolega koje su ga zvali Crni, a plenio je harizmom i energijom, posebno je uticao na mlade novinare.

U svojim počecima Vladimir Niškanović prošao je školu novinarstva u Omladinskim novinama i NON-u. Okušao se u mnogim rubrikama, a posebno je bio nadaren i nadahnut da piše o muzici i sportu. Ostavio je trag u svakoj redakciji u kojoj je radio.

Bio je jedan od osnivača i glavni urednik omladinskog časopisa "Talas". Kratko je sarađivao u nekadašnjoj "Borbi", a od prvog broja bio je u sportskoj rubrici lista "Dnevni telegraf", kao i saradnik usko specijalizovanog košarkaškog nedeljnika "Koš magazin".

Potom je radio u "Nacionalu" i "Centru", da bi se na kraju skrasio u "Kuriru". Bio je od onih novinara koje nisu držali mesto i vreme, željan avanture i nove energije u svakom smislu. Kada je napustio našu redakciju napravio je pauzu od nekoliko godina, a onda se aktivirao u sportskoj rubrici lista "Danas".

Vladimir Niškanović bio je novinar starog kova, sa ogromnim sportskim znanjem, posebno o fudbalskom i košarkaškom klubu Partizan. Znao je da pronađe dobru i čitanu temu, a iz sagovornika da izvuče ono, što bi urednici rekli "da proda novinu". Bila je čast poznavati Vladimira, učiti od njega, upijati njegove savete, deliti sa njim redakciju, sučeljavati stavove...

Vladimir Niškanović, ili jednostavno Crni nedostajaće srpskoj sportskoj novinarskoj zajednici. Nema dileme.

Mesto i vreme sahrane Vladimira Niškanovića biće naknadno objavljeni.