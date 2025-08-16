Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Bugarske rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 22:25, 25:18 i 25:12 u utakmici prvog kola na turniru u kineskom Šenženu.

Odbojkašice Srbije će sutra od 13.45 časova igrati u drugom kolu protiv Kanade. Rival selekciji Srbije u trećem kolu u ponedeljak od 13.45 sati biće Holandija.

Turnir u Šenženu biće poslednja priprema odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.

Srbija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

Ne propustiteOstali sportoviPOSLEDNJE PRIPREME PRED SVETSKO PRVENSTVO! Odbojkašice otputovale u Kinu na prijateljski turnir
OSSRB1.jpg
Ostali sportoviSKANDAL! TRANSRODNE OSOBE IGRALE PROTIV SRBIJE I UPISALE POBEDU! EVO KAKO IZGLEDAJU: Velika afera na Svetskom prvenstvu dobija epilog!
Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh
Ostali sportoviTERZIĆ ODREDIO SPISAK! Ove devojke če predstavljati Srbiju na Svetskom prvenstvu
Tijana Bošković sluša himnu Srbije
Ostali sportoviPRIPREME ZA SVETSKO PRVENSTVO: Odbojkašice Srbije poražene od Turske u prijateljskom meču
Tijana Bošković sluša himnu Srbije
Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO