Slušaj vest

Hamzat Čimajev postao je šampion UFC srednje kategorije, pošto je u borbi za pojas jednoglasnom odlukom sudija savladao dosadašnjeg prvaka Drikusa Du Plesija.

Strašni Čečen dominirao je svih pet rundi, pa nije bilo nikakve nezvesnosti dok se čekala zvanična odluka sudija - bilo je jasno kao dan da će UFC dobiti novog šampiona u srednjoj kategoriji.

Čimajev je pobedom protiv Du Plesija stigao do svog 15. trijumfa u profesionalnoj karijeri u isto toliko mečeva, a u UFC je na skoru 9-0.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviTO BI BILO - TO! NEMA VIŠE KONORA MEKGREGORA: Mašina za pravljenje para, skandal majstor i borac kakav se jednom rađa!
Konor Mekgregor
Ostali sportovi"DEVOJKE VOLE TERORISTE" Mega popularni sportista je stvarno ovo izgovorio, njegov sagovornik prasnuo u smeh
Hamzat Čimaev
Ostali sportoviJEZIVO! HOROR NOKAUT KAKAV DUGO NIJE VIĐEN! Protivnika bacio na glavu, umalo mu slomio vrat i kičmu! Nesrećni borac se momentalno onesvestio! (VIDEO)
nokaut 2.jpg
Ostali sportoviNESREĆNI AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem "uspavao" rivala, sudija odmah prekinuo borbu!
Uroš Medić

ZVEZDA UFC NOKAUTIRALA ČOVEKA NA ULICI, PA PORUČILA: Mlatio bih ga dok ne umre! VIDEO Izvor: Amtv