Imamo novog šampiona u srednjoj kategoriji UFC.
spektakl
HAMZAT ČIMAJEV JE NOVI UFC ŠAMPION! Strašni Čečen skinuo Du Plesija sa trona!
Slušaj vest
Hamzat Čimajev postao je šampion UFC srednje kategorije, pošto je u borbi za pojas jednoglasnom odlukom sudija savladao dosadašnjeg prvaka Drikusa Du Plesija.
Strašni Čečen dominirao je svih pet rundi, pa nije bilo nikakve nezvesnosti dok se čekala zvanična odluka sudija - bilo je jasno kao dan da će UFC dobiti novog šampiona u srednjoj kategoriji.
Čimajev je pobedom protiv Du Plesija stigao do svog 15. trijumfa u profesionalnoj karijeri u isto toliko mečeva, a u UFC je na skoru 9-0.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši