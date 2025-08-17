Slušaj vest

Neumoljive i neprikosnovene, šampionke gde god se pojave, takva je ženska boks selekcija naše zemlje, a novi pehari naših dama koje biju bitke u ringu iskovani su u gradu na Miljacki. Srpkinje pokorile Sarajevo! Od 13. do 17. avgusta 2025. održan je međunarodni turniru u Sarajevu gde su Srbiju predstavljali: Anastasija Lukajić (65kg), Anastasija Bošković (70kg), Nikolina Gajić (70kg), Semiz Aličić (75kg) i omladinac Mitar Radić (do 75kg), predvođeni trenerima: Mirkom Ždralom, Branislavom Jovičićem i Pedro Granadom Rancelom.

Ženska bokserska reprezentacija Srbije posle uspeha u Sarajevu Foto: BSS

Seniorska reprezentativka Srbije Anastasija Lukajić trijumfom u finalu kategorije do 65 kg osvojila je pehar za najbolju bokserku 23. međunarodnog memorijalnog turnira koji je održan u Sarajevu. Posle pobede u kvalifikacijama nad Hrvaticom Karlom Tadić na poene 3:0, reprezentativka Srbije Anastasija Lukajić nadmoćno je pobedila u finalu Ukrajinku Marinu Ševčenko, tako što je rivalku dva puta dovela u nokdaun. Anastasija Lukajić je na IBA Svetskom prvenstvu koje je održano u martu ove godine u Nišu osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 66 kg.

“Završeni međunarodni turnir u Sarajevu je jako značajan za mene. Osvojila sam prvo mesto i pehar za najbolju bokserku turnira, što mi je velika čast. Imala sam dva meča. Prvi meč sam boksovala protiv Ukrajinke i dobila meč prekidom u drugoj rundi. Finale sam takođe boksovala protiv Ukrajinke i pobedila sam jednoglasnom odlukom sudija. Srećna sam i zahvalna da vidim napredak. Želim da se zahvalim svom ličnom treneru i selektoru ženske reprezentacije Mirku Ždralu i treneru Pedru Granadu Rancelu za njihovo vreme koje ulažu u mene. Naš rad i trud donose nam rezultate i jako sam zahvalna zbog toga. Idemo dalje. Slava Bogu” – rekla je nakon trijumfa u Sarajevu srpska bokserka Lukajić.

Na turniru u Sarajevu učestvovalo je oko 120 boksera i bokserki iz 17 država. U ukupnom plasmanu Srbija je proglašena za najbolju žensku reprezentaciju turnira, koju je na turniru u Sarajevu predvodio selektor Mirko Ždralo i njegov asistent, kubanski trener Pedro Granado.

U kategoriji do 70 kilograma, u finalu snage su odmerile dve uzdanice srpskog boksa, Nikolina Gajić i Anastasija Bošković. Posle izjednačene borbe, Gajićeva je u finalu, slavila podeljenom sudijskom odlukom i osvojila zlatnu medalju.

Bronzanu medalju na turniru u Sarajevu osvojio je omladinac Mitar Radić u kategoriji do 75 kg. U četvrtfinalu Mitar je bio bolji od Hrvata Duja Kutleša na poene 5:0, a zatim je u polufinalu poražen od Albanca Ahmeda Kocija, na poene 3:0.

Semiz Aličić se borio u seniorskoj kategoriji do 75 kg, protiv Džhemala Kulijeva iz Ukrajine. A borba je završena prekidom u trećoj rundi u korist Kulijeva.