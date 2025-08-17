Slušaj vest

Rvačka reprezentacija Srbije osvojila je drugo mesto na 38. Memorijalnom turniru "Ljubomir Ivanović Gedža", koji se po tradiciji održao u Sportskom centru u Mladenovcu, prenosi Tanjug.

Srebrna medalja predstavlja veliki uspeh ako se u obzir uzme činjenica da su naši najbolji rvači grčko-rimskim stilom trenutno u Rusiji na pripremama za Svetsko prvenstvo koje se polovinom septembra održava u Hrvatskoj.

Osim selekcije Srbije na "Gedžinom" Memorijalu učestvovalo je još devet reprezentacija. Zlato je pripalo Irancima, dok su se bronzom okitili rvači Mađarske.

U podmlađenoj srpskoj selekciji, koju su predvodili treneri Šandor Ujhelji i Stanko Bogdan, istakli su se Sebastijan Kolompar (do 60kg) koji je osvojio zlato, kao i Sabolč Lošonc (do 55kg) i Ognjen Jakovljević (do 82kg) koji su se okitili srebrnim odličjem.

Pehar za najboljeg rvača turnira zasluženo je pripao Sebastijanu Kolomparu.

