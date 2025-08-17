Italijanski golman bio je jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena prošle sezone
Ostali sportovi
ODSTRANJEN IZ TIMA: Donaruma ponovo izostavljen iz ekipe Pari Sen Žermena
Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma izostavljen je iz ekipe za večerašnju utakmicu francuskog fudbalskog prvenstva protiv Nanta.
Donaruma nije igrao ni u Super kupu Evrope protiv Totenhema, pošto se spekuliše da će napustiti Pari Sen Žermen.
Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia
On nije produžio ugovor, koji ističe sledećeg leta, a za njega su zainteresovani brojni klubovi među kojima i Mančester siti. On je nedavno rekao da želi da napusti Park prinčeva.
Italijanski golman bio je jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena prošle sezone u kojoj je klub prvi put osvojio Ligu šampiona.
Pari Sen Žermen je ovog leta doveo iz Lila golmana Luku Ševaljea i on je branio u Super kupu.
