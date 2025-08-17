Slušaj vest

Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma izostavljen je iz ekipe za večerašnju utakmicu francuskog fudbalskog prvenstva protiv Nanta.

Donaruma nije igrao ni u Super kupu Evrope protiv Totenhema, pošto se spekuliše da će napustiti Pari Sen Žermen.

Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

On nije produžio ugovor, koji ističe sledećeg leta, a za njega su zainteresovani brojni klubovi među kojima i Mančester siti. On je nedavno rekao da želi da napusti Park prinčeva.

Italijanski golman bio je jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena prošle sezone u kojoj je klub prvi put osvojio Ligu šampiona.

Pari Sen Žermen je ovog leta doveo iz Lila golmana Luku Ševaljea i on je branio u Super kupu.

Ne propustiteFudbalTEK SADA NIŠTA NIJE JASNO! Saga jednog od najboljih na svetu postaje prava misterija! Oglasio se trener PSŽ-a i sve zbunio!
Luis Enrike i Đanluiđi Donaruma
FudbalNEKO JE ODLUČIO DA JA MORAM DA IDEM! Donaruma očajan, ne može da veruje da je ovo doživeo: Razočaran sam i obeshrabren!
profimedia-1018967670.jpg
FudbalDONARUMA ODSTRANJEN IZ TIMA: PSŽ šokirao ceo svet!
profimedia-1006587604.jpg
FudbalDONARUMA NAPUŠTA PARIZ? Italijan na meti Mančestera!
profimedia-0974762385.jpg