Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Austrije i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Markes je pobedio rezultatom 42:11,06 minuta i ostvario šestu uzastopnu pobedu, što se u šampionatu dogodilo prvi put od 2014. godine.

Šestostruki svetski prvak u kraljevskoj klasi sada ima ukupno 97 pobeda u karijeri, a prvu je danas ostvario na Red Bul ringu.

Španski vozač je u subotu pobedio i u sprintu u Špilbergu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Gresinija Fermin Aldeger, koji je pet krugova pre kraja pretekao Marka Becekija iz Aprilije, koji je startovao sa pol pozicije, ali je na kraju zauzeo treće mesto.

Aldeger je za pobednikom zaostao 1,118 sekundi, a Beceki 3,426 sekundi.

Vozač KTM Pedro Akosta zauzeo je četvrto mesto, peti je bio njegov timski kolega Enea Bastijanini, a šesti Đoan Mir iz Repsol Honde.

Vozač KTM Brend Binder bio je sedmi, Frančesko Banjaja iz Dukatija osmi, Raul Fernandes iz Aprilije deveti, a 10. mesto zauzeo je vozač Dukatija Aleks Markes.

Mark Markes je prvi u generalnom plasmanu sa 418 bodova i ima 142 boda više od mlađeg brata Aleksa Markesa i 197 bodova više od trećeplasiranog Banjaje.