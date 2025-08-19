TRPELA NASILJE, BIVŠEG POSLALA NA ROBIJU, PA IMALA AFERU SA TOTIJEM! Vrela novinarka zapalila mreže slikama sa mora, kažu da je "italijanska Kim Kardašijan"!
Njoj je teško reći ne. Čim je vide na terenu niko ne odbija intervju. A kada vidite kako izgleda, onda će i vama biti jasno. Marija Luisa Jakobeli je italijanska sportska novinarka, televizijska voditeljka, model i influenser.
Radila je na nekoliko TV stanica, trenutno je na SportMediasetu, a zbog glamuroznog stila oblačenja, gde akcenat stavlja na bujne grudi, kao i izražene prisutnosti na društvenim mrežama zovu je italijanska Kim Kardašijan.
U proteklim godinama bila je u centru pažnje pošto je preživljavala pravi pakao. Bila je žrtva stalnog i nasilnog, uključujući fizičko i psihološko, uznemiravanja od strane bivšeg partnera Frančeska Anjelinija, koji se nije zaustavljao ni nakon prekida veze. On je 2022. osuđen na 2 godine i 4 meseca zatvora za stalking, uz obrazloženje sudije da je njegov postupak bio motivisan maničnom ljubomorom i pokušajem kontrole.
Ona je opisala to iskustvo kao „emocionalni zatvor“, morala je često da se seli, a pauzirala je i sa objavama na društvenim mrežama iz straha da bi mogla biti locirana ili ugrožena. "Dnevno sam primala 885 telefonskih poziva, čak kada sam i blokirala korisnika, zvao je s anonimnog broja. Poslao mi je i preko 600 e-mailova, a moja majka je primila preko hiljadu telefonskih poziva", opisala je Marija kroz što je prolazila.
Kada je opasnost konačno prošla, vratila se svom starom životu i počela da živi punim plućima. Otuda je stigla i romansa sa ikonom Rome Frančesko Totijem. Oni su viđeni zajedno jednom hotelu u Rimu krajem 2024, a Jakobeli je navodno potvrdila da je došlo do ljubavne veze.
Toti se nije oglašavo tim povodom, a Marija trenutno uživa na moru. Puni baterije za novu sezonu, gde će se uživo javljati sa travnatih terena širom Italije i ponovo mamiti uzdahe muškog pola.
Kurir sport / Espreso