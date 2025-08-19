Slušaj vest

Njoj je teško reći ne. Čim je vide na terenu niko ne odbija intervju. A kada vidite kako izgleda, onda će i vama biti jasno. Marija Luisa Jakobeli je italijanska sportska novinarka, televizijska voditeljka, model i influenser.

Radila je na nekoliko TV stanica, trenutno je na SportMediasetu, a zbog glamuroznog stila oblačenja, gde akcenat stavlja na bujne grudi, kao i izražene prisutnosti na društvenim mrežama zovu je italijanska Kim Kardašijan.

U proteklim godinama bila je u centru pažnje pošto je preživljavala pravi pakao. Bila je žrtva stalnog i nasilnog, uključujući fizičko i psihološko, uznemiravanja od strane bivšeg partnera Frančeska Anjelinija, koji se nije zaustavljao ni nakon prekida veze. On je 2022. osuđen na 2 godine i 4 meseca zatvora za stalking, uz obrazloženje sudije da je njegov postupak bio motivisan maničnom ljubomorom i pokušajem kontrole.

Ona je opisala to iskustvo kao „emocionalni zatvor“, morala je često da se seli, a pauzirala je i sa objavama na društvenim mrežama iz straha da bi mogla biti locirana ili ugrožena. "Dnevno sam primala 885 telefonskih poziva, čak kada sam i blokirala korisnika, zvao je s anonimnog broja. Poslao mi je i preko 600 e-mailova, a moja majka je primila preko hiljadu telefonskih poziva", opisala je Marija kroz što je prolazila.

Kada je opasnost konačno prošla, vratila se svom starom životu i počela da živi punim plućima. Otuda je stigla i romansa sa ikonom Rome Frančesko Totijem. Oni su viđeni zajedno jednom hotelu u Rimu krajem 2024, a Jakobeli je navodno potvrdila da je došlo do ljubavne veze.

Toti se nije oglašavo tim povodom, a Marija trenutno uživa na moru. Puni baterije za novu sezonu, gde će se uživo javljati sa travnatih terena širom Italije i ponovo mamiti uzdahe muškog pola.

