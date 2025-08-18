KAKO JE MOGUĆE DA JE OVO PREŽIVEO? HRVAT DOBIO STRAŠNE BATINE, PA POBEDIO! Pretrpeo seriju brutalnih udaraca, ali nije pao - svi su ostali u šoku! VIDEO
Filip Hrgović upisao je jednu od najznačajnijih pobeda u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri, savladavši opasnog Britanca Davida Adelejea posle deset iscrpljujućih i brutalnih rundi u Rijadu.
Meč je potvrdio ono o čemu se godinama priča, brada hrvatskog boksera je od čelika, a o tome koliko srce ima suvišno je pričati.
U duelu prepunom akcije, Adeleje je lansirao serije razarajućih udaraca, ali nijedan nije uspeo da sruši čvrstog Hrvata. Posebno dramatično bilo je u osmoj rundi, kada je Britanac u razmaku od desetak sekundi plasirao čak 14 snažnih udaraca. Mnogi su tada pomislili da je kraj blizu, ali Hrgović je odbio da padne. Kada je Adeleje pokušao da zada i 15. udarac, Filip se instinktivno izmakao, uhvatio rivala u klinč i izvukao se iz gotovo bezizlazne situacije.
Iako je trpeo ozbiljne udarce, Hrgović nije samo preživljavao, vraćao je žestoko, ostavljao snažan utisak na sudije i na kraju, potpuno zasluženo, odneo pobedu.
Hrgović je ovom pobedom potvrdio da mu mesto pripada u vrhu svetskog boksa...