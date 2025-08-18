Meč je potvrdio ono o čemu se godinama priča, brada hrvatskog boksera je od čelika, a o tome koliko srce ima suvišno je pričati.

U duelu prepunom akcije, Adeleje je lansirao serije razarajućih udaraca, ali nijedan nije uspeo da sruši čvrstog Hrvata. Posebno dramatično bilo je u osmoj rundi, kada je Britanac u razmaku od desetak sekundi plasirao čak 14 snažnih udaraca. Mnogi su tada pomislili da je kraj blizu, ali Hrgović je odbio da padne. Kada je Adeleje pokušao da zada i 15. udarac, Filip se instinktivno izmakao, uhvatio rivala u klinč i izvukao se iz gotovo bezizlazne situacije.