Slušaj vest

Dvorana "Junajted centar" u Čikagu bila je porište neverovatnih i atraktivnih MMA borbu u 319. spektklu koji je organizovao UFC.

Iako je glavna borba večeri između Drikusa Du Plesisa i Hamzata Čimajeva privlačila najviše pažnje, šou Južnoafrikancu i Čečenu koji se bori pod zastavom Emirata, ukrao je tada Leron Marfi.

Leron Marfi slavi pobedu Foto: Printskrin/Instagram

Borba između Engleza Lerona Marfija i Amerikanca Arona Pika bila je definitivno najatraktivnija tada u Čikagu. Neverovatni Marfi sačuvao je status nepobedivosti, a neverovatnim nokautom istovremeno je oduševio i šokirao publiku.

Bio je to spektakularan udarac laktom, koji je nesrećnog Pika posalo u carstvo snova. Amerikanac je samo pao, otvorenih očiju i stisnutih zuba. Lekari su morali da ga vraćaju u život nekoliko minuta i na svu sreću, uspeo je da dođe sebi, a posle izlaska iz oktagona odveden je u kliniku. Definitivno, ovo je bio jedan od nokauta godine.

A, priča o Leronu Marfiju je neverovatna. Rođen je pre 34 godine u Mančesteru i od malih nogu želeo je da igra fudbal za Junajted, čiji je veliki navijač. Bio je veoma talentovan za fudbal, toliko da su ga kao klinca pozvali u Liverpul, da se pridruži njihovoj čuvenoj fudbalskoj akademiji.

Leron Marfi je uradio ono, što bi možda uradio promil dečaka. Zahvalio se ljudima iz Liverpula i rekao da je njegov san da zaigra za Mančester junajted, za koji navija otkada zna za sebe.

1/10 Vidi galeriju Leron Marfi Foto: Printskrin/Instagram

Nažalost, teška povreda kolena u 16. godini uništila je sve fudbalske snove koje je gajio Leron Marfi. Nosio je dres Stokporta i Junajted Mančestera, ali je bio svestan da nikada neće doći do Premijer lige. A, onda mu se desilo nešto, što mu je okrenulo život i bukvalno ga nateralo da se okrene MMA sportu.

Paralelno sa fudbalom Leron Marfi je trenirao i boks, jer je bio sestrić čuvenog Olivera Harisona, čoveka koji je trenirao boksere kao što su Amir Kan i Roki Filding. Te subote, 25. maja 2013. godine, Leron je upucan kada je izlazio iz berbernice. Pogođen je sa tri metka, dva puta u lice i vrat. Zbog povreda, Marfi je morao da dobije protetske zube, a mali komad metka mu je trajno zaglavljen u jeziku.

Leron Marfi nokaut Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon toga počeo je da trenira MMA i vrlo brzo je njegov talenat došao do izražaja. U UFC je ušao 2019. godine i dosad ima impresivan skor od 17 pobeda, uz samo jednu nerešenu borbu, bez poraza, od toga čak osam nokautom.