Rvačka reprezentacija Srbije do 20 godina na predstojećem juniorskom Svetskom prvenstvu u Bugarskoj imaće ukupno osmoro takmičara.

U muškoj konkuenciji u grčko-rimskom stilu nastupiće Dejan Berkec (do 67kg), Zalan Pek (do 77kg), Antal Vamoš (do 82kg) i Branko Đukić (do 87kg), u slobodnom stilu takmičiće se Šamilj Dadaev (do65kg), dok će u konkurenciji dama boje naše zemlje braniti Emilija Jakovljević (do 65kg), Maša Perović (do 68kg) i Evelin Ujhelji (do 76kg).

1/57 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Završne pripreme za planetarni šampionat u Samokovu naša muška reprezentacija odradila je u Vojvođanskoj rvačkoj akademiji u Kanjiži:

“Ukupno smo na raspolaganju imali desetoricu rvača, a sa nama su zajdno trenirale i selekcije Nemačke, Austrije, Hrvatske, Holandije i Mađarske”, kaže Đorđe Miolski jedan od trenera naših juniora i dodaje:

“Imali smo veoma kvalitetan sparing i izuzetno sam zadovoljan kako su protekle pripreme. Odlučili smo da na Svetski šampionat idemo sa četvoricom takmičara. To su momci od kojih možemo da očekujemo dobar rezultat, jer nisam zagovornik ideje da se na velikim takmičenjima pojavljujemo u kategorijama u kojima nismo konkurentni. Smatram da kao predstavnici srpskog rvanja moramo da održimo određeni nivo”.

Miolski je poručio da ova selekcija može do odličja:

“Branko Đukić osvojio je bronzu na minulom Evropskom prvenstvu. On i Antal Vamoš su kandidati za neku od medalja, a u slučaju povoljnog žreba u borbu za neko odličja mogli bi da se uključe Berkec i Pek. Konkurencija će biti veoma jaka, a sama činjenica da preko 120 federacija ima svoje predstavnike u juniorskom uzrastu dovoljno govori u prilog tome”, konstatovao je Miolski.

Za razliku od momaka, naše rvačice završne pripreme odradile su u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku.

“Mnogo toga zavisiće od žreba. Ako se tu neke stvari poklope, naše reprezentativke bi mogle da se uključe u borbu za medalje. U svakoj kategoriji ima po pet, šest neprikosnovenih rvačica, ali ako bi se izbegla neka od njih, šanse za odličje bi nam se značajno uvećale”, konstatovao je Dalibor Perović, trener ženske reprezentacije Srbije.

Na strunjače prve izlaze srpske rvačice i to u utorak, dok naši rvači sa mečevima kreću od četvrtka.