Konjički sport u samo nekoliko dana potreslo je par tužnih vesti. Danas je stigla informacija da je preminula još jedna legenda, Tomi Marfi iz Irske u 88. godini, prema pisanju "The Racing Posta".

Samo pre nekoliko dana u Velikoj Britaniji preminuo je i legendarni trener konjičkog sporta, Bil Tarner posle strašnog incidenta, a sada je za njim otišao i čuveni Marfi.

On je bio veliko ime u konjičkom sportu šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka i postao je džokej šampion pobedivši na nekoliko klasičnih trka. Takođe je bio trener i Ajdenu O'Brajanu, koji je danas takođe jedan od najboljih stručnjaka u ovom sportu.

- Tomi je bio neverovatan džokej, ali i osoba. Bio je od velike pomoći kada smo došli u Belidojl 1994. godine. Sve je naučio toliko toga. Čak i kada je otišao u peziju, dolazio je i delio savete i iskustva. On je bio jedan od nezamenjivih - rekao je O'Brajan za The Racing Post povodom smrti Tomija Marfija.

