VELIKA ČAST: Pjastri od naredne sezone dobija svoju tribinu na stazi u Melburnu
Organizatori trke Formule 1 u Australiji saopštili su danas da će od sledeće sezone jedna od tribina na stazi "Albert Park" u Melburnu biti nazvana po vozaču Meklarena Oskaru Pjastriju, koji trenutno vodi u generalnom plasmanu Formule 1.
Tribina Pjastri biće smeštena na glavnom pravcu, obuhvatajući najekskluzivnija mesta, ujedno najbliža startnoj liniji.
Staza u Melburnu već ima nekoliko tribina nazvanih po australijskim vozačima poput, Džeka Brebema, Artura Vajta, Alana Džonsa, Marka Vebera i Danijela Rikarda, dok od ostalih vozača svoju tribinu ima između ostalog i Argentinac Huan Manuel Fanđo.
Pjastri posle 14 ovosezonskih trka vodi u šampionatu Formule 1 sa 284 boda, dok je njegov timski kolega Britanac Lando Noris drugi sa devet bodova zaostatka.
Pjastri ima priliku da postane prvi neevropski šampion Formule 1, nakon Kanađanina Žaka Vilneva, koji je do titule došao 1997. godine.
Australija je poslednju titulu u Formuli 1 osvojila 1980. godine, kada je slavio vozač Vilijamsa Alen Džons.
Šampionat Formule 1 nastavlja se 31. avgusta trkom za Veliku nagradu Holandije.