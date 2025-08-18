Slušaj vest

Organizatori trke Formule 1 u Australiji saopštili su danas da će od sledeće sezone jedna od tribina na stazi "Albert Park" u Melburnu biti nazvana po vozaču Meklarena Oskaru Pjastriju, koji trenutno vodi u generalnom plasmanu Formule 1.

Tribina Pjastri biće smeštena na glavnom pravcu, obuhvatajući najekskluzivnija mesta, ujedno najbliža startnoj liniji.

Oskar Pjastri

Staza u Melburnu već ima nekoliko tribina nazvanih po australijskim vozačima poput, Džeka Brebema, Artura Vajta, Alana Džonsa, Marka Vebera i Danijela Rikarda, dok od ostalih vozača svoju tribinu ima između ostalog i Argentinac Huan Manuel Fanđo.

Pjastri ima priliku da postane prvi neevropski šampion Formule 1, nakon Kanađanina Žaka Vilneva, koji je do titule došao 1997. godine.

Australija je poslednju titulu u Formuli 1 osvojila 1980. godine, kada je slavio vozač Vilijamsa Alen Džons.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 31. avgusta trkom za Veliku nagradu Holandije.