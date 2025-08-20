Slušaj vest

Ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk, vicešampionka sveta u troskoku i skoku u dalj, suspendovana je na četiri godine zbog dopinga, saopštila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

Ova vest potresla je svet atletike, a Ukrajinka je dobro poznata i na našim prostorima, najviše zbog svog rivalstva sa Ivanom Španović. Godinama su Ivana i Marina bile među najvećim rivalima, borile su se za medalje, te su se često zajedno nalazile na podijumu.

Sada će Marina Beh-Romančuk žestoko nadrljati, a Jedinica za integritet atletike (AIU) obrazložila je svoju odluku.

- AIU je suspendovala Marinu Beh-Romančuk (Ukrajina) na period od četiri godine, počevši od 13. maja 2025, zbog prisustva/korišćenja zabranjene supstance (testosteron) - navodi se u saopštenju objavljenom na mreži X.

Ukrajinka je inače dvostruka vicešampionka sveta na otvorenom, 2019. u Dohi u dalju, kao i 2023. u troskoku, a takođe je osvajačica zlata u troskoku na Evropskom prvenstvu u Minhenu 2022, kao i srebra udalj 2018. U dvorani je bila najbolja i treća u Evropi 2021. i 2019, a ima uspehe i u Dijamantskoj ligi.

Zbog njenih fotki muškarci lude

Pored toga što je pre doping afere beležila sjajne rezultate, Marina Beh-Romančuk veoma je popularna na društvenim mrežama, te na Instagramu ima 491 hiljadu pratilaca.

Ona svoje pratioce često obraduje vrelim fotkama, a muškarci i dalje lude za njom iako je 18. jula napunila 30 godina.

Ukrajinka je u braku sa Mikajlom Romančukom i par nikada nije krio svoju ljubav.

