Slušaj vest

Na turniru BMW Championship u Merilendu dogodio se gotovo neverovatan momenat koji će sigurno ući u anale golfa, i to zahvaljujući jednoj maloj muvi.

Englez Tomi Flitvud, trenutno 13. igrač sveta, bio je na korak od promašenog berdija kada se činilo da će lopta, zaustavljena tik uz rupu, ostati nepomična.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger na golfu Foto: Instagram / bastianschweinsteiger

Publika je već gotovo odustala od nade, ali se nakon 28 dramatičnih sekundi lopta iznenada pokrenula i upala u rupu.

Usporeni snimci otkrili su ključni detalj, muva koja je u tom trenutku bila na loptici pomerila se, izazvala blagu rotaciju i pokrenula istoriju.

Pogledajte neverovatan momenat:

Flitvud je tako skočio je na peto mesto FedEx Cup liste, čime je obezbedio bonus od 1.45 miliona dolara, uz gotovo 730 hiljada osvojenih na samom turniru.