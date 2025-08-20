Slušaj vest

Na turniru BMW Championship u Merilendu dogodio se gotovo neverovatan momenat koji će sigurno ući u anale golfa, i to zahvaljujući jednoj maloj muvi.

Englez Tomi Flitvud, trenutno 13. igrač sveta, bio je na korak od promašenog berdija kada se činilo da će lopta, zaustavljena tik uz rupu, ostati nepomična.

Bastijan Švajnštajger na golfu Foto: Instagram / bastianschweinsteiger

Publika je već gotovo odustala od nade, ali se nakon 28 dramatičnih sekundi lopta iznenada pokrenula i upala u rupu.

Usporeni snimci otkrili su ključni detalj, muva koja je u tom trenutku bila na loptici pomerila se, izazvala blagu rotaciju i  pokrenula istoriju.

Pogledajte neverovatan momenat: 

Flitvud je tako skočio je na peto mesto FedEx Cup liste, čime je obezbedio bonus od 1.45 miliona dolara, uz gotovo 730 hiljada osvojenih na samom turniru.

