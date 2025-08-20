Slušaj vest

Čaves je u julu uhapšen u Los Anđelesu od strane američke službe za imigraciju (ICE), svega pet dana nakon što je u Anahajmu boksovao protiv Džejka Pola.

Meksičko tužilaštvo tereti ga za saradnju sa kartelom Sinaloa, koji su vlasti u Vašingtonu ove godine označile kao stranu terorističku organizaciju, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Prema navodima iz nacionalnog registra hapšenja, bokser je u utorak ujutru priveden na kontrolnom punktu u pograničnom gradu Nogalesu, a zatim prebačen u federalni zatvor u Hermosilju, glavnom gradu Sonore.

Meksičke vlasti potvrdile su da je protiv njega izdat nalog za hapšenje zbog trgovine oružjem i organizovanog kriminala, te da tužioci rade na daljoj istrazi.

Čaves Mlađi, sin legende i trostrukog svetskog šampiona Hulija Sesara Čavesa, osvojio je WBC titulu u srednjoj kategoriji 2011. godine, ali njegova karijera u poslednjim godinama bila je u senci disciplinskih problema i kontroverzi.