– Bio je to nezaboravan trenutak, trenutak u kome su se moje suze pomešale sa ponosom, trenutak u kome je zastava moje zemlje visoko lepršala, a ja sam stajala uzdignute glave snagom bokserke i srcem čoveka. Danas, na godišnjicu tog trijumfa, prolazim kroz tešku fazu punu izazova, tišine i čekanja. Ali duh koji se borio za zlato i dalje kuca u meni. Još uvek verujem da je svaki pad uvod u jači uspon. Prava snaga nije samo u pobedi, već u istrajnosti uprkos svemu. Ja sam Iman Helif – šampionka juče, otporna danas i odlučna da se vratim sutra. Hvala svima koji i dalje veruju u mene - napisala je bokserka.