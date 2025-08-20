BOKSERKA KOJU OPTUŽUJU DA JE MUŠKARAC SE POTPUNO PROMENILA: Usledila je lavina reakcija
Alžirska bokserka Iman Helif (26) privukla je veliku pažnju tokom prethodnih Olimpijskih igara u Parizu.
Iman je tada od strane rivalki optužena da je promenila pol, i da je zahvaljujući snazi muškarca osvojila zlato.
Od tog finala Helif se nije vratila u ring.
I dok mnogi i dalje spekulišu, koje u stvari ona, Helif je objavila fotografiju na kojoj izgleda sasvim drugačije.
Bokserka se pojavila u društvu poznate alžirske televizijske novinarke u izmenjenom izdanju, sa šminkom i raspuštenom kosom.
Na prvu godišnjicu osvajanja olimpijskog zlata, Iman Kelif je na Instagramu poslala emotivnu poruku:
– Bio je to nezaboravan trenutak, trenutak u kome su se moje suze pomešale sa ponosom, trenutak u kome je zastava moje zemlje visoko lepršala, a ja sam stajala uzdignute glave snagom bokserke i srcem čoveka. Danas, na godišnjicu tog trijumfa, prolazim kroz tešku fazu punu izazova, tišine i čekanja. Ali duh koji se borio za zlato i dalje kuca u meni. Još uvek verujem da je svaki pad uvod u jači uspon. Prava snaga nije samo u pobedi, već u istrajnosti uprkos svemu. Ja sam Iman Helif – šampionka juče, otporna danas i odlučna da se vratim sutra. Hvala svima koji i dalje veruju u mene - napisala je bokserka.