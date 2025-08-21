Slušaj vest

Svakakve tuče smo videli, ali ovako nešto - ne.

Neverovatan snimak jedne ulične tuče obišao je čitavu planetu. Navodno, ispred ulaza u jedan "Mekdonalds" u Velikoj Britaniji izbila je tuča u kojoj je glavnu ulogu imao jedan bivši 92-godišnji bokser.

Nekoliko osoba napalo je dekicu, nesluteći da je i te kako spreman da uzvrati udarce.

Obračun je trajao nekoliko minuta, a vitalni starac uspeo je da nokautira dvojicu napadača. Dvojicu je u par navrata slao na pod i nije odustajao. Svidela mu se borba, pa se svaki put vraćao da dovrši posao.

DEDA (92) PATOSIRAO TROJICU MANGUPA NASRED ULICE! Nisu ni slutili da se kače sa bivšim bokserom, ređali se NOKAUTI kao na traci Izvor: Twitter

Na kraju mu je malo ponestalo snage, pa ga je jedan momak uspeo da ga obori, ali za razliku od svojih rivala, deda se brzo vratio na svoje noge.

Tu se pojavljuje i jedna žena koja uporno pokušava da prekine "borbu", ali ratoborni dekica ju je sklanjao, želeo je da pokaže mangupima sa kim su našli da se kače.

U opisu videa koji je zapalio društvene mreže navodi se da starac ima 92 godine i da se ranije profesionalno bavio boksom, ali njegovo ime nije otkriveno. Korisnici društvenih mreža izrazili su sumnju da je ovaj čovek baš toliko star, jer je neverovatno pokretljiv i snažan za te godine.

Bilo kako bilo - očitao je lekciju mnogo mlađima od sebe...