Slušaj vest

Miloš Stojanović Tigar boksovaće meč protiv Gruzijca Gerge Audavashvili u Inđiji na Gradskom trgu u subotu 23. avgusta.

Program počinje od 19 sati, a ovo će biti osmi meč u karijeri našeg najbolje rangiranog profesionalnog boksera u poluteškoj kategoriji.

- Veliku zahvalnost dugujem profesionalnom Savezu za boks Srbije, predsednici Leni Zečević, kao i mom menadžeru Luki Popoviću - rekao je Stojanović uoči održavanja meča.

Miloš je u profesionalnom boksu od 2015. godine. Svakodnevno trenira i živi spartanski, a za ovaj meč spremao se u boks klubu Fontana poslednja dva meseca.

- Zdrava hrana, jak trening, vera u Boga i sve se može postići jakim radom i trudom. Samo najuporniji uspevaju i pobeđuju. Vera u Boga i sebe, kao i upornost i rad su najbitniji. Trčim u prirodi, treniram boks u boks klubu "Fontana" na Novom Beogradu - opisao je Stojanović svakodnevnu rutinu.

Tigar, koji je talenat i ljubav prema boksu nasledio od oca, slavnog jugoslovenskog boksera Miodraga Stojanovića Gidre, inače svetskog rekordera u trbušnjacima - 29.449 trbušnjaka za 24 sata i 50 sklekova na stamku za deset sekundi, nedavno je pričao o svojim sportskim počecima.

- U sportu sam ceo žvot. Od malena trenirao sam tenis u Americi i takmičio se kao junior aktivno. Osvojio mnogo medalja i pehara. Bavim se boksom profesionalno i takmičim od 2015 godine. Volim sport, treniram svaki dan, zdravo se hranim i pazim šta jedem. Imao sam skoro meč u profesionalnom boksu ove godine, krajem januara, i pobedio sam Mađara Ištvana Kiša. Nadam se za još uspeha, uz Božiju pomoć sve je moguće. Slava Bogu i hvala na svemu.