Čuveni UFC borac Šon Strikland, suočava se sa šestomesečnom suspenzijom i novčanom kaznom nakon incidenta koji je obeležio priredbu "Tuff-N-Uff 145" održanu u junu.

Strikland, poznat po svojim kontroverznim izjavama i ponašanju koje često izaziva burne reakcije u MMA zajednici, kažnjen je od strane Sportske komisije države Nevada (NSAC) zbog fizičkog napada na borca Luisa Ernandeza.

Do incidenta je došlo nakon što je Ernandes savladao Majlsa Hansingera, borca iz tima koji je predvodio upravo Strikland. Posle žustrih provokacija upućenih ka uglu Hansingera, Strikland je reagovao burno, utrčao je u ring i fizički nasrnuo na Ernandeza, zadajući mu nekoliko udaraca.

Iako je situacija brzo smirena, a Ernandes odlučio da ne podnese tužbu, NSAC nije ostao nem na ovakvo ponašanje. Komisija je suspendovala Striklanda do 29. decembra i izrekla mu novčanu kaznu u iznosu od 5.000 dolara, uz dodatne troškove od 157 dolara za pravne procedure.