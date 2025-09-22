Slušaj vest

Svetski šampion u boksu Hulio Cezar Čavez Mlađi ređao je pobede u ringu, olimpijac u snoubordu Rajan Džejms Veding bio je vođa krijumčarske mreže vredne milijardu dolara, a svetski prvak u kik-boksu Marko Benzon organizovao je skupove dilera.

Tramp došao bokseru glave

Hulio Cezar Čavez Mlađi, poznati meksički bokser i bivši svetski šampion u srednjoj kategoriji, uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog ilegalnog boravka i biće deportovan u Meksiko, gde ga čeka suđenje za organizovani kriminal.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD (DHS) navelo je da su imigracione vlasti (ICE) zadržale Čavesa zbog prekoračenja boravka po turističkoj vizi, koja mu je istekla u februaru 2024. godine. U zemlju je ušao avgusta 2023.

Pored imigracionog prekršaja, Čavez ima i aktivnu poternicu u Meksiku, gde se tereti za umešanost u organizovani kriminal, kao i za trgovinu oružjem, municijom i eksplozivom. Zvaničnici tvrde da se povezuje sa kartelom Sinaloa, jednim od najmoćnijih kriminalnih klanova u toj zemlji. ICE agenti su ga uhapsili 2. jula u Studio Sitiju, predgrađu Los Anđelesa.

Hulio Cezar Čavez Mlađi Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

I dok je Čavez junior iza rešetaka, nekadašnji olimpijski snouborder Rajan Džejms Veding, koji se nalazi na FBI listi deset najtraženijih begunaca i za čiju glavu se nudi 10 miliona dolara, uspešno izmiče zakonu. Veding je u septembru 2024. optužen sa još 15 ljudi za krijumčarenje kokaina vrednog milijardu dolara, u mreži koja se protezala od Kolumbije i Meksika, do SAD-a i Kanade.

Olimpijac, a okoreli kriminalac

Prema tužiocima, Veding, poznat pod nadimcima El Jefe (šef) i Javni neprijatelj, bio je vođa te mreže i organizovao više ubistava povezanih s drogom, pokazujući "prećutno nepoštovanje prema ljudskom životu". Veruje se da se skriva u Meksiku, koristeći veze s narkokartelima kako bi izbegao hapšenje. FBI navodi da je nedavno promenio izgled estetskom operacijom, ali da je "svaka sličnost s olimpijcem kakav je nekad bio nestala mnogo pre nego što je legao pod nož".

Vedingov otac bio je skijaš, stric reprezentativac, a deda i baba vodili su lokalni skijaški klub. Na snegu je bio još pre nego što je znao da čita.

"Nije poznavao strah", prisetio se bivši kanadski skijaš Bobi Alison.

"Mnoga deca kažu da žele da skijaju brzo, ali zapravo ne žele. Uvek malo koče, jer postoji strah od pada. Rajan to nije imao".

Sa skijanja je prešao na snoubord i sa 12 godina pobiedio na prvoj trci. Tri godine kasnije izabran je u nacionalnu reprezentaciju, a sa 20 se kvalifikaovao za Olimpijske igre 2002. u Solt Lejk Sitiju. Tamo je završio na 24. mestu, ali karijera je obećavala. Kako je sportska karijera bledila, bacio se u potragu za bržim putem do novca i statusa. Radio je kao izbacivač u noćnim klubovima, ulazio u društvo kriminalaca i na zabave prepune kokaina.

Veding je u bekstvu od 2015. godine kada je osumnjičen za uvoz kokaina u Kanadu. Istražitelji tvrde da se prikrivenom agentu predstavio kao uvoznik kokaina i razgovarao o pošiljkama do 1000 kilograma brodom sa Kariba. Nakon bega iz Kanade, američko Ministarstvo pravosuđa optužilo ga je da je vodio krijumčarsku mrežu vrednu milijardu dolara. Policija ih povezuje s četiri ubistva u Ontariju.

Svetski šampiona u Beogradu

Marko Benzon, bivši svetski prvak u kik-boksu bio je uspešni član splitskog "Pit Bulla" čiji je član bio kada je 2007. u Beogradu postao šampiona sveta u kategoriji do 75 kilograma.

Već iduće godine Benzon se oženio, a nedelju dana kasnije završio u zatvoru na Bilicama. On je sa karijerom završio pošto je u 2010. godine osuđen na pet godina zatvora zbog dilovanja heroina. Bio je deo dilerske organizacije, a u sedam navrata je preprodao ukupno 800 grama heroina. Sud je utvrdio da su dileri u razdoblju od pola godine ostvarili zaradu od 344 hiljada kuna, pri čemu je Benzonu oduzeto 80 hiljada kuna.

Marko Benzon Foto: Pritntscreen

(Kurir sport/Exspress.24sata.hr/Večernji list/Jutarnji list)