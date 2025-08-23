Slušaj vest

Jubilarno, XX SP 2025. za odbojkašice počelo je na Tajlandu utakmicama 1. kola u A, B, C i D grupi. Ženska seniorska reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, odigraće meč 1. kola H grupe u Bangkoku protiv Ukrajine danas od 15.30 časova po našem vremenu, uz direktne prenose na TV Arena Sport 4 premijum i RTS 1.

Prethodno, na TV Areni Sport 4 premijum možete gledati i prvi meč u H grupi između Japana i Kameruna od 12.00 časova.

Direktne prenose utakmica iz Tajlanda možete gledati na kanalima TV Arena Sport i RTS.

Srbija će u 2. kolu, u ponedeljak, 25. avgusta igrati protiv Kameruna od 15.30 časova po našem vremenu, a u poslednjem, 3. kolu H grupe, u sredu, 27. avgusta protiv Japana od 12.00 časova po našem vremenu.

Plasman u osminu finala izboriće po 2 selekcije iz svake grupe.

Reprezentacije iz H grupe, gde igra Srbija, u osmini i četvrtfinalu igraće protiv selekcija iz A grupe, dok je potencijalni rival u polufinalu iz D i E grupe.

XX SP 2025. u konkurenciji odbojkašica igra se od 22. avgusta do 7. septembra u Bankgoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.