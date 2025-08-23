- Interesovanje za ovogodišnju trku je veliko. Već imamo prijave za više od 20 ekipa iz celog sveta sa 180 takmičara. Oni će se pored borbe za novčane nagrade i trofeje nadmetati i za UCI bodove na osnovu kojih se ide na sledeće Olimpijske igre u Los Anđelesu - kaže predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić.