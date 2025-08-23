BICIKLISTIČKI SPEKTAKL: 64. Međunarodna trka Kroz Srbiju startuje 16. oktobra
Finalna destinacija: Kruševac. A, pre toga četiri etape.
Naša najveća biciklistička manifestacija 64. Međunarodna Trka kroz Srbiju startovaće ove godine 16. oktobra u rezervatu prirode Mali Bosut nedaleko od Šida.
ETAPE
16. oktobar
1. etapa a) Mali Bosut - Vrdnik
1. etapa b) Zasavica - Novi Sad
17. oktobar
2. etapa Novi Sad - Beograd
18. oktobar
3. etapa Beograd - Jagodina
19. oktobar
4. etapa Jagodina- Kruševac
Očekuje se veliki broj učesnika, što su potvrdili i iz BSS:
- Interesovanje za ovogodišnju trku je veliko. Već imamo prijave za više od 20 ekipa iz celog sveta sa 180 takmičara. Oni će se pored borbe za novčane nagrade i trofeje nadmetati i za UCI bodove na osnovu kojih se ide na sledeće Olimpijske igre u Los Anđelesu - kaže predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić.
Pobednik prve Trke kroz Srbiju 1939. godine bio Slovenac August Prosinek, a pobednik prošlogodišnje 63. Trke Holanđanin Kvintan Veling.