Slušaj vest

Prelepi Sombor, koji je iznedrio brojne vrhunske svetske sportiste kojim se naša zemlja diči i ponosi, uvek je bio i sjajan domaćin sportskih manifestacija.

U organizaciji Balkan Boxinga 30. avgusta na gradskom Trgu u Somboru gledaćemo sedam profi boks mečeva, u okviru kojih će glavna borba večeri biti sudar mladog srpskog asa Jovana Nikolića i Omira Rodrigeza koji stiže iz Paname. Ovaj meč zakazan je u šest rundi u kategoriji do 73,5 kg.

Pored Nikolića na profi boks scenu u Somboru izaći će još tri srpska reprezentativca, nocioca evropskih medalja u amaterskom boksu. U kategoriji do 81 kg Rastko Simić će snage odmeriti sa Belgijancem Zijadom El Mohorom u šest rundi.

Mlade i velike nade srpskog boksa, kako u amaterskom, tako i na profi sceni Omer Ametović (kategorija do 54 kg) i Almir Memić (kategorija do 76 kg) takođe će učestvovati na profi reviji koja će biti održana u Somboru 30. avgusta. Ametović će boksovati u četiri runde i još čeka ime protivnika, dok će Memić boksovati meč u šest rundi protiv Poljaka Adama Česlaka.

Jovan Nikolić u akciji Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja/Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

Srpski reprezentativac Nazif Sejdi i jedna od najvećih uzdanica somborskog boksa u kategoriji do 63.5 kg boriće se protiv predstavnika BiH Luke Veljovića.

U kategoriji do 83 kg Relja Stojković ukrstiće rukavice sa Rumunom Marius Mihai Dumitrom, a na delu ćemo videti i Marka Marića u kategoriji do 70 kg koji boksuje pod američkom zastavom. Marić još čeka ime protivnika.

“Pred nama je još jedno profi boks veče gde imamo priliku da dođemo do vrednih poena na profi boks sceni. Od kako je donešena odluka da amaterski bokseri imaju pravo učešća i na profi revijama, krenuli smo silovito da na oba fronta radimo i gradimo našu sportsku priču za koju sam uveren da će doneti velike rezultate. Iza sebe imamo medalje, uspehe, ali ne zadovoljavamo se onim što je učinjeno, uvek stremimo ka višim ciljevima, svakako da je jedan od najvećih plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. i medalja sa istih. Zato je svaki naš dan, mene i mojih kolega iz reprezentacije Srbije, ispunjen radom i realizacijom plana koji će nas odvesti ka ispunjenju naših snova. Verujem da će profi boks veče u Somboru biti jedno od najlepših do sada i da će nas publika u velikom broju zdušno bodriti” – rekao je aktuelni šampion Evrope u olimpijskom boksu Jovan Nikolić.

Svi mečevi profo boks večeri u Somboru 30. avgusta 2025. biće direktno prenošeni na TV Arena Fight.