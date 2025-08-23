Slušaj vest

Najtrofejniji košarkaški trener Željko Obradović novi je ambasador Plazma Sportskih igara mladih.

U okviru obeležavanja jubileja Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini - 15 godina širenja misije fer-pleja i solidarnosti održana je promocija Obradovića u ambasadora Igara.

Na svečanoj promociji prisustvovao je veliki broj eminentnih ličnosti: Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Johannes Han, bivši europski poverenik i poseban izaslanik za Kipar, ambasadori i prijatelji Igara: Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, Predrag Mijatović, Alastair Kembel, Marijan Kustić, Marino Pušić, Ivica Tucak, Predrag Danilović, Veselin Vujović, Adrijan Čajls, Katrin Viner, Vahid Halilhodžić, Stilijan Petrov, Žulijen Eskude, Vladimir Šmicer, Kristijan Karembeu, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Aitor Karanka, Mauricio Marijani, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vico Željković i drugi.

Prisutnima i predstavnicima medija se obratio se Zdravko Marić, Predsednik Plazma Sportskih igara mladih.

"Kao što je rekao Slaven Bilić, Željko je pravi čovek je na pravom mestu. Mene je posebno dirnulo kada je Željko na bini rekao da sam ga ja u nekim stvarima motivisao – tada mi je zaista došla suza na oči. Moram da zahvalim i svojim ljudima, jer su sve ove godine oni bili bitan kotačić u mehanizmu Igara. Svaki taj kotačić je važan, i trenutno nas je 49. Ako se budemo širili, nadam se da ću pronaći ljude jednako posebne kao što su oni. Za kraj, hvala deci – jer deca su naša najveća reklama i najveća radost. Svake godine broj učesnika raste, i svake godine me iznova iznenadi koliko je to neverovatno. Hvala i svima vama – svako ko je deo Igara na bilo koji način, ima svoju važnu ulogu", istakao je Marić.

Rekordnih devet puta osvajao je Evroligu sa čak pet različitih klubova – od Partizana, preko Huventuda i Real Madrida, do Panathinaikosa i Fenerbahčea.

Na završnim turnirima Evrolige nastupio je 18 puta, što najbolje govori o njegovoj doslednosti i vrhunskom radu.

Trenersku karijeru započeo je već sa 31 godinom i od tada ispisuje stranice košarkaške istorije, stvarajući šampione i prenoseći svoje znanje na generacije igrača.

Danas, kao trener Partizana i uzor mladim sportistima, Obradović ostaje posvećen vrednostima timskog rada, fer-pleja i nesalomive želje za napretkom.

Obradović se emotivno obratio prisutnima.

"Igre mladih su ideja Zdravka Marića, koji je stvorio manifestaciju koja je, verujem, najbolja u regionu, možda i u celoj Evropi. Smatram da je ovo jedan od najpostojanijih projekata u svetu, jer deca i mladi ljudi jesu budućnost svakog društva. Želim im da nastave da se druže, da poštuju jedni druge, da cene prave vrednosti koje su najvažnije u životima svih nas. Želim i da ova manifestacija postane još veća i da u njoj učestvuje što više sjajnih ljudi. Za mene je priznanje da postanem ambasador Igara ujedno i obaveza. Obećao sam da ću uvek biti uz Zdravka i uz svoje prijatelje, da ću pomoći koliko god mogu da se Igre razvijaju i rastu, ako je to uopšte moguće.”