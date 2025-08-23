Slušaj vest

Prvi dan glavnog žreba FIP Silver Belgrade turnira doneo je uzbuđenje i spektakularne duele na terenima Padel Centra Belgrade Waterfront.

U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji, u kojoj učestvuju brojni vrhunski igrači i igračice sa svetske rang-liste, srpski timovi nažalost
nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala. Ipak, domaća publika imala je jedinstvenu priliku da vidi padel na nivou kakav do sada nije bio predstavljen u Srbiji, ni kroz klubove ni kroz trenerski rad.

Tokom prvog dana glavnog žreba pažnju posetilaca privukao je veliki broj poznatih padel imena, pre svega iz Španije, ali i iz drugih zemalja sveta. Turnir je već u startu prepoznat kao jedan od najbolje organizovanih na FIP Touru ove godine.

To potvrđuju i brojne pohvale koje stižu od trenera, sudija i samih igrača, a dodatnu potvrdu prestiža daje činjenica da je predsednik Međunarodne Padel Federacije lično na svom Instagram profilu podelio snimke i utiske iz Beograda.

Danas su na programu mečevi osmine finala i četvrtfinala, a očekuje se još veće uzbuđenje i borba za plasman u polufinale. Publika će tokom celog dana moći da uživa u vrhunskom padelu i atmosferi koja potvrđuje da Beograd postaje važna tačka na svetskoj padel mapi.

