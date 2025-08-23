Biciklistička trka oko Španije
BICIKLIZAM
POČELA LEGENDARNA TRKA OKO ŠPANIJE: Belgijanac Filipsen pobednik prve etape Vuelte
Slušaj vest
Belgijski biciklista Jasper Filipsen pobednik je prve etape trke Vuelta, vožene danas od Torina do Novare.Vozač ekipe Alpecin je ravnu deonicu dugu 186,1 kilometar prešao za četiri sata, devet minuta i 12 sekundi.
U sprint završnici, drugi je bio Britanac Itan Vernon iz ekipe "Israel-Premier Tech", a treće mesto je zauzeo vozač ekipe "Movistar Team" Orluis Aular iz Venecuele.
Druga etapa, polubrdska dužine 159,6 kilometara, vozi se sutra od Albe do Puerta Limonea.
Reaguj
Komentariši