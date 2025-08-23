Slušaj vest

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić je izneo utiske posle pobede nad Ukrajinom.

"Ukrajina je ekipa koja ima izuzetno dobrog dizača i dobre krajnje napadače, koji su nam u prva dva seta napravili blizu 50 odsto realizacije. To se nama ne dešava tako često, retko koja ekipa može tako da nas muči napadima. Iz tog razloga mogu da budem izuzetno zadovoljan rezultatom, a i igrom, odnosno prvim napadom", rekao je Terzić.

Ipak nije sve bilo savršeno.

"Ono što ne može da zadovolji, osim u nekim delovima utakmice, su blok, odbrana i igra u tranziciji, jer smo im davali neke poene, koje retko dajemo."

Terzić je kompletan učinak ocenio "više nego korektnim".

"Napad je funkcionisao vrlo dobro, prijem isto tako, servis, nije bio jak, ali je bilo dobrih i sigurnih servisa i opet smo imali dosta asova. Možemo da budemo zadovoljni prvom igrom, znate i sami da na velikim takmičenjima taj prvi meč ume da bude i problematičan i težak, bez obzira na protivnika. Ovo danas je bilo bolje, nego što smo se nadali".

Srbiju u 2. kolu takmičenja u grupi H čeka susret protiv Kameruna. Meč je na programu u ponedeljak od 15 časova i 30 minuta.