Slušaj vest

Mladi 17-godišnji španski biciklista Ivan Melendes Luke preminuo je od posledica teških povreda zadobijenih tokom druge etape juniorke Biciklističke trke oko Španije, popularne Vuelte.

Nesreća se dogodila tokom kraljevske etape od Lange de Duera do Lagune Negre u Kastilji i Leonu (117,8 km), koja je trebalo da bude završena u nedelju posle tri dana vožnje, paralelno sa startom seniorskog izdanja Vuelte.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

U masovnom padu je učestvovalo oko 20 vozača, od kojih je 18 hospitalizovano u Soriji. Među trojicom teško povređenih bio je i Melendes.

Zdravstveno stanje preostala dva teško povređena vozača za sada nije poznato.

Druga etapa je najpre bila privremeno zaustavljena, da bi kasnije organizatori objavili da se cela trka prekida.

Ne propustiteOstali sportoviHULK HOGAN DOBIO ČITULJU U SRBIJI: Sedmoro Srba se neobičnim rečima oprostilo od slavnog sportiste
hh.jpg
FudbalPLANETA ZAVIJENA U CRNO: Preminuo 15-godišnji sin slavnog golmana! Njegov postupak rasplakao svet
Bivši golma Rome Žulio Serđo i njegov sin Enco Bertanjoli
Ostali sportoviPOGINUO PAU ALSINA: U svega 18 dana nastradala dva najveća talenta moto-sporta
Španski motociklista Pau Alsina poginuo posle pada s motora
Ostali sportoviPOGINUO REPREZENTATIVAC SRBIJE: Zoran stradao u saobraćajnoj nesreći
2025-04-26 17_13_29-Serbian Association of American Football _ Dugogodišnji igrač Pančevačkih Panter.jpg
FudbalTUGA POTRESLA SRBIJU: PREMINUO POZNATI TRENER U 39. GODINI: Marko se borio sa teškom bolešću
shutterstock-2960561.jpg

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir