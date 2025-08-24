U masovnom padu je učestvovalo oko 20 vozača, od kojih je 18 hospitalizovano u Soriji
STRAŠNA TRAGEDIJA TOKOM KRALJEVSKE ETAPE NA VUELTI: Preminuo 17-godišnji takmičar posle teškog pada
Mladi 17-godišnji španski biciklista Ivan Melendes Luke preminuo je od posledica teških povreda zadobijenih tokom druge etape juniorke Biciklističke trke oko Španije, popularne Vuelte.
Nesreća se dogodila tokom kraljevske etape od Lange de Duera do Lagune Negre u Kastilji i Leonu (117,8 km), koja je trebalo da bude završena u nedelju posle tri dana vožnje, paralelno sa startom seniorskog izdanja Vuelte.
U masovnom padu je učestvovalo oko 20 vozača, od kojih je 18 hospitalizovano u Soriji. Među trojicom teško povređenih bio je i Melendes.
Zdravstveno stanje preostala dva teško povređena vozača za sada nije poznato.
Druga etapa je najpre bila privremeno zaustavljena, da bi kasnije organizatori objavili da se cela trka prekida.
