Poraz juniorske vaterpolo reprezentacije Srbije od Crne Gore u finalu - 13:9.
VELIKA ŠTETA: Srbija ostala bez zlata, Crna gora osvojila Evropsko prvenstvo!
Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se popne na evropski tron, pošto je u finalu prvenstva Evrope u rumunskoj Oradei poražena od selekcija Crne Gore.
Iako su srpski momci igrali sjajno u dosadašnjem toku turnira, u borbi za zlato su posustali i izgubili rezultatom 9:13 (2:3, 2:4, 2:5, 3:1).
Vaterpolo reprezentacija Srbije na meču protiv Južne Afrike Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia
Početno vođstvo je bilo na strani Srbije, ali su potom pogodili nekoliko prečki i stativa, te je razlika prešla na stranu rivala.
Pad je bio još veći u drugoj deonici u kojoj je Crna Gora povela sa 3:6, a nova serija u trećem periodu ih je odlepila na 6:12 i tu je meč bio praktično rešen.
U poslednjih osam minuta je razlika bila prevelika, pa će srpski juniori morati da se zadovolje srebrnim odličjem sa ovog šampionata.
