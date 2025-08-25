Slušaj vest

U centru pažnje našao se Radža Džekson, sin čuvenog bivšeg UFC šampiona Kvintona „Rampage“ Džeksona, koji je izazvao pravi haos u ringu.

Sve je počelo kada je tokom nastupa došlo do sukoba između Radže i rvača poznatog pod imenom Sajko Stju. U jednom trenutku, Stju je pogodio Džeksona limenkom piva, što je publika u prvi mah protumačila kao deo šou programa. Međutim, vrlo brzo postalo je jasno da situacija izmiče kontroli.

Vidno besan, Džekson je uleteo u ring, oborio Stjua na pod i počeo da ga udara, čak i nakon što je ovaj ostao bez svesti.

Dramatične scene prenosile su se uživo, a do prekida napada došlo je tek kada su drugi rvači uleteli u ring i fizički obuzdali Džeksona.

Kvinton Džekson se oglasio na društvenoj mreži "X" povodom ovog incidetna.

- Želim da razjasnim dezinformacije o mom sinu Raji. Potvrđeno mi je da je rvač (Stjuart Smit, poznat kao Sajko Stu) budan i stabilan. Raja je neočekivano pogođen u glavu neposredno pre Smitovog meča i rečeno mu je da može da uzvrati u ringu, pa sam mislio da je sve deo predstave. To je bila loša procena i situacija koja je izmakla kontroli. Raja je MMA borac, a ne profesionalni rvač, i nije trebalo da bude uključen u ovakav događaj. Nimalo ne opravdavam njegov postupak! Pre samo nekoliko dana zadobio je potres mozga na sparingu i nije trebalo da učestvuje ni u kakvom fizičkom kontaktu. Kao otac, zabrinut sam i za njegovo zdravlje i za gospodina Smita. Žao mi je što se ovo uopšte dogodilo, ali mi je najvažnije da se gospodin Smit oporavi što pre. Izvinjavam se u ime mog sina i u ime Kick platforme zbog cele situacije - kazao je legendarni UFC borac.

Organizatori ove organizacije su napomenuli da tokom 17 godina postojanja škole rvanja nikada nisu imali ovako ozbiljan skandal.