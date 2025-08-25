Slušaj vest

Najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković napustila je meč protiv Kameruna sredinom drugog seta zbog povrede.

Srbija je savladala Kamerun 3:0 u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot

Bošković je pri rezultatu 14:13 nezgodno doskočila na nogu Hene Kurtagić i izvrnula desni zglob.

Odmah je uz pomoć ljudi iz medicinskog tima otišla na klupu, a prvi kadrovi i njene grimase govore da je bila u velikim bolovima.

Srbija je slabašni Kamerun i bez nje lako rešila, ali ostaje zebnja i strepnja za nastavak takmičenja.

Podsetimo, Srbija brani titulu svetskog prvaka, a jasno je da tim sa Tijanom i bez nje nije isti.

Tijana Bošković
Tijana Bošković sluša himnu Srbije
ljpckfyhn1fiyhplvsi1.jpg
(SP)SERBIA-BELGRADE-VOLLEYBALL-EUROPEAN-CHAMPIONSHIP-SERBIA-TURKEY-[2021-09-03]007.jpg

Tijana Bošković, Hande Baladin, odbojkašice Izvor: Kurir