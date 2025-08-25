Srbija brani titulu svetskog prvaka, a jasno je da tim sa Tijanom i bez nje nije isti
SRBIJA U ŠOKU: Jeziv snimak! Povredila se Tijana Bošković! Njena grimasa govori da je u velikim bolovima
Najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković napustila je meč protiv Kameruna sredinom drugog seta zbog povrede.
Srbija je savladala Kamerun 3:0 u drugom kolu Svetskog prvenstva.
Tijana Bošković - povreda Foto: Screenshot
Bošković je pri rezultatu 14:13 nezgodno doskočila na nogu Hene Kurtagić i izvrnula desni zglob.
Odmah je uz pomoć ljudi iz medicinskog tima otišla na klupu, a prvi kadrovi i njene grimase govore da je bila u velikim bolovima.
Srbija je slabašni Kamerun i bez nje lako rešila, ali ostaje zebnja i strepnja za nastavak takmičenja.
Podsetimo, Srbija brani titulu svetskog prvaka, a jasno je da tim sa Tijanom i bez nje nije isti.
