HITNO SE OGLASIO DOKTOR REPREZENTACIJE SRBIJE: Otkrio šta se dešava posle povrede Tijane Bošković
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije rezultatski je uspešno nastavila učešće na Svetskom prvenstvu.
Srbija je u okviru 2. kola grupe H savladala Kamerun maksimalnim rezultatom.
Međutim, meč je ostao u senci povrede Tijane Bošković sredinom drugog seta.
Tim povodom se hitno oglasio doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić.
"U drugom setu je Tijana, nažalost, doživela povredu desnog skočnog zgloba, kada je imala distorziju, odnosno iskrenula je zglob. Za sada pratimo stanje, uradili smo primarno zbrinjavanje, ujutru su planirane dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo nakon toga biti pametniji i znati šta možemo da očekujemo za dalje", poručio je Aleksandrić.
Ostaje pitanje da li će Tijana moći da pomogne saigračicama u sredu kada od 12 časova Srbija igra protiv Japana, ili u petak kada su na programu utakmice osmine finala.