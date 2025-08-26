Slušaj vest

Iako je mnogi pamte po tome što je važila za jednu od najlepših sportistkinja u svetu hokeja, danas Mikajla dominira Instagramom, gde njene provokativne fotografije svakodnevno oduševljavaju preko tri miliona pratilaca.

Mikajla Demajter Foto: PrintscreenInstagram

Njene obline i bujne grudi često su u prvom planu, a svaka nova objava izaziva lavinu komentara i lajkova. Fanovi je nazivaju "najlepšom sportistkinjom sveta".

Mikajla Damajter Foto: Printskrin/Instagram

Mikajla je već neko vreme fokusirana na modeling i izgradnju ličnog brenda, a njene fotografije u kupaćim kostimima, uskim haljinama i izazovnim pozama privlače pažnju širom sveta. Gde god da se pojavi, ova lepotica izaziva uzdahe, a na Instagramu je postala sinonim za seksepil i samopouzdanje.

Ne propustiteOstali sportoviFOTKAMA MAMI UZDAHE, A NEKADA JE BILA USPEŠNA SPORTISTKINJA: Znaju je iz serije "Čuvari plaže", a danas zarađuje na ONLIFANSU
collage2.jpg
Ostali sportoviNA SAJTU ZA ODRASLE NIJE MOGLA DA NE USPE! Bila je najzgodnija sportistkinja, sada se OZBILJNO BOGATI, a evo na koji način (FOTO)
rsz-mikaylademaiter8830x0.jpg
Ostali sportoviNEKADA JE BILA FANTASTIČAN GOLMAN, SADA IMA DRUGO ZANIMANJE: Zovu je pokretna seks bomba i ima više od milion pratilaca
collage-maker15jun202211.11pm.jpg
ŽenaMOŽDA TI NEKO RAZBIJE ZUBE ILI SILIKONE! Ona je model za kojim se svi okreću, a STRAST joj je jedan BRUTALAN sport! (FOTO)
screenshot-11.jpg

RONALDOVA GEORGINA UBICA MUŠKARACA: Snimila dok radi čučnjeve! I pustila usporeno (VIDEO) Izvor: Instagram