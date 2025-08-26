Nekadašnja hokejašica Mikajla Demajter, koja je karijeru na ledu zamenila karijerom na društvenim mrežama, postala je prava senzacija među fanovima.
KUPAĆI NIKAD MANJI, A GRUDI... Milioni gledaju u fotke bivše hokejašice i ne veruju: Od kada je ostavila klizaljke i pak, sve je poznatija! (FOTO)
Iako je mnogi pamte po tome što je važila za jednu od najlepših sportistkinja u svetu hokeja, danas Mikajla dominira Instagramom, gde njene provokativne fotografije svakodnevno oduševljavaju preko tri miliona pratilaca.
Mikajla Demajter Foto: PrintscreenInstagram
Njene obline i bujne grudi često su u prvom planu, a svaka nova objava izaziva lavinu komentara i lajkova. Fanovi je nazivaju "najlepšom sportistkinjom sveta".
Mikajla Damajter Foto: Printskrin/Instagram
Mikajla je već neko vreme fokusirana na modeling i izgradnju ličnog brenda, a njene fotografije u kupaćim kostimima, uskim haljinama i izazovnim pozama privlače pažnju širom sveta. Gde god da se pojavi, ova lepotica izaziva uzdahe, a na Instagramu je postala sinonim za seksepil i samopouzdanje.
