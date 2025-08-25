Slušaj vest

Francuski biciklista David Godu iz ekipe "Groupama-FDJ" pobednik je treće Vuelte, vožene danas od San Mauricija Kanaveze do Čeresa.

Godu je polubrdsku deonicu dužine 134,6 kilometara prešao za dva sata, 39 minuta i 24 sekundi.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

 On je u sprint završnici slavio u foto-finišu ispred dvojice Danaca, Madsa Predersena iz ekipe Lidl-Trek i vodećeg u generalnom plasmanu Jonasa Vingegora iz Tima Visma.

Vingegor je zadržao "crvenu majicu" namenjenu vodećem u generalnom plasmanu. On vodi sa vremenom od 10 sati, 56 minuta i 36 sekundi, drugoplasirani Godu ima isto vreme, dok je treći Italijan Đulijo Čikone iz ekipe Lidl-Trek ima osam sekundi zaostatka.

Naredna etapa Vuelte, polubrdska deonica dužine 206,7 kilometara, vozi se sutra od Susa do Voirona.

Ne propustiteOstali sportoviSTRAŠNA TRAGEDIJA TOKOM KRALJEVSKE ETAPE NA VUELTI: Preminuo 17-godišnji takmičar posle teškog pada
kurirnajnovijavestnovo
Ostali sportoviPOČELA LEGENDARNA TRKA OKO ŠPANIJE: Belgijanac Filipsen pobednik prve etape Vuelte
profimedia0786957319.jpg
Ostali sportoviSLOVENAC NAJBRŽI U ŠPANIJI: Roglič osvojio četvrtu titulu na Vuelti
2810824055f663c2a4ac63619202256-w640.jpg
Ostali sportoviRAZMIŠLJAO O PREKIDU KARIJERE - DANAS OSTVARIO VELIKI TRIJUMF: Irac Danbar pobednik 11. etape Vuelte
profimedia0876157540.jpg