Ostali sportovi
TREĆA ETAPA VUELTE: Francuz Godu pobednik, slavio u sprint finišu
Slušaj vest
Francuski biciklista David Godu iz ekipe "Groupama-FDJ" pobednik je treće Vuelte, vožene danas od San Mauricija Kanaveze do Čeresa.
Godu je polubrdsku deonicu dužine 134,6 kilometara prešao za dva sata, 39 minuta i 24 sekundi.
Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo
Vidi galeriju
On je u sprint završnici slavio u foto-finišu ispred dvojice Danaca, Madsa Predersena iz ekipe Lidl-Trek i vodećeg u generalnom plasmanu Jonasa Vingegora iz Tima Visma.
Vingegor je zadržao "crvenu majicu" namenjenu vodećem u generalnom plasmanu. On vodi sa vremenom od 10 sati, 56 minuta i 36 sekundi, drugoplasirani Godu ima isto vreme, dok je treći Italijan Đulijo Čikone iz ekipe Lidl-Trek ima osam sekundi zaostatka.
Naredna etapa Vuelte, polubrdska deonica dužine 206,7 kilometara, vozi se sutra od Susa do Voirona.
Reaguj
Komentariši