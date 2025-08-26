Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, izborila je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, ali je sve ljubitelje odbojke zabrinula povreda zgloba desne noge Tijane Bošković, kapitena i korektora Srbije. Dan posle povrede, stigle su nove informacije iz Bangkoka.

Urađena je dijagnostika i poznat je stepen povrede najbolje svetske odbojkašice, dvostruke uzastopne najbolje igračice na SP.

- Tijana je zadobila uganuće (distorziju) desnog skočnog zgloba. Urađena je dodatna dijagnostika, gde je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Uključena je u proces rehabilitacije i otpočeta je fizikalna terapija. Nezahvalno je baviti se prognozama koliko će trajati oporavak, ali sigurno je da ćemo probati da je spremimo za meč četvrtfinala. Ipak, teško je sa sigurnošću bilo šta reći – naglasio je dr Dejan Aleksandrić, lekar seniorki Srbije.

Srbija će u poslednjem, 3. kolu H grupe, u sredu, 27. avgusta igrati protiv Japana od 12.00 časova po našem vremenu.

Ono što je izvesno je da će Srbija u osmini finala, u petak, 29. avgusta igrati protiv Tajlanda ili Holandije.

Utakmice četvrtfinala su na programu u sredu i četvrtak, 3. i 4. septembra.

Direktne prenose utakmica iz Tajlanda možete gledati na kanalima TV Arena Sport i RTS.

