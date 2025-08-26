Slušaj vest

Muška seniorska reprezentacija Srbije otputovaće sutra (sreda, 27. avgust) u Krakov, gde će do nedelje igrati na XXII „Memorijalu Vagnera“ u okviru priprema za Svetsko prvenstvo.

George Krecu, prvi trener seniora Srbije, odredio je sastav tima koji će igrati u Poljskoj.

Na spisku su tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Božidar Vučićević, libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, srednji blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Petar Krsmanović, Aleksandar Stefanović, primači servisa: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić i Vuk Kulpinac.

ORLOVI NE STAJU: Odbojkaši Srbije savladali Španiju i obezbedili plasman u narednu rundu EP! Foto: OSS

U stručnom štabu muške seniorske reprezentacije Srbije, pored Krecua, su Neven Majstorović, drugi trener, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Nikola Milićević i Ivan Ružić, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.

Seniori Srbije će u 1. kolu, u petak, 29. avgusta igrati protiv Poljske od 20.30 časova. Srbija će u 2. kolu, u subotu, 30. avgusta igrati protiv Argentine od 18.00 časova, a u poslednjem, 3. kolu, u nedelju, 31. avgusta protiv Brazila od 15.15 časova.

Seniori Srbije se iz Poljske vraćaju u nedelju, 31. avgusta uveče.

Ne propustiteOstali sportoviTRIKOLORI PONOVO BOLJI OD ORLOVA: Odbojkaši Srbije izgubili i u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Francuske
srbija-iran-305440.JPG
Ostali sportoviLIGA NACIJA: Srpski odbojakši doživeli poraz od Slovenije!
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviKONAČNO - POBEDA! Odbojkaši Srbije slavili nad Ukrajinom u Ligi nacija
srbija-nemacka-315956.JPG
Ostali sportovi0-19! Ovo je skor srpskih odbojkaša i odbojkašica u poslednjih nekoliko meseci... Nije greška, dobro ste videli!
OSSRB.jpg

Doček zlatnih odbojkašica Izvor: Video plus