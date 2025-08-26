SELEKTOR PRELOMIO! Ovo je spisak Srbije za turnir u Poljskoj!
Muška seniorska reprezentacija Srbije otputovaće sutra (sreda, 27. avgust) u Krakov, gde će do nedelje igrati na XXII „Memorijalu Vagnera“ u okviru priprema za Svetsko prvenstvo.
George Krecu, prvi trener seniora Srbije, odredio je sastav tima koji će igrati u Poljskoj.
Na spisku su tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Božidar Vučićević, libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, srednji blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Petar Krsmanović, Aleksandar Stefanović, primači servisa: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić i Vuk Kulpinac.
U stručnom štabu muške seniorske reprezentacije Srbije, pored Krecua, su Neven Majstorović, drugi trener, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Nikola Milićević i Ivan Ružić, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.
Seniori Srbije će u 1. kolu, u petak, 29. avgusta igrati protiv Poljske od 20.30 časova. Srbija će u 2. kolu, u subotu, 30. avgusta igrati protiv Argentine od 18.00 časova, a u poslednjem, 3. kolu, u nedelju, 31. avgusta protiv Brazila od 15.15 časova.
Seniori Srbije se iz Poljske vraćaju u nedelju, 31. avgusta uveče.