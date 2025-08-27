Slušaj vest

„Grad zelenila“, na samom severu Srbije, Sombor, biće u vikedu koji nam dolazi epicentar boksa u našoj zemlji, regionu, ali i šire. Razlog je šesti po redu memorijalni turnir „Miroslav Gucunja“, kao i profi boks veče u kome će učestvovati mladi asovi i šampioni srpskog boks ringa. Ovim povodom u Gradskoj kući u Somboru održana je konferencija za medije na kojoj su govorili član Gradskog veća za sport, decu i omladinu Ognjen Andrinčin, predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, predsednik i glavni trener BK „Sombor“ Stojan Knežević.

U subotu, 30. avgusta 2025. godine, u centru Sombora na Glavnoj ulici (Kralja Petra I) sa početkom u 20:00 časova, zakazano je veče profesionalnog boksa i memorijalni turnir „Miroslav Gucunja“. Očekuju nas uzbudljive borbe u kojima će nastupiti i takmičari Bokserskog kluba "Sombor", kao i veliki mladi asovi srpskog ringa: Omer Ametović, Sejdi Nazif, Jovan Nikolić, Almir Memić, Rastko Simić, Antonio Bisset i Sanja Mitić.

„Očekuje nas šesti po redu Memorijalni turnir u boksu Miroslav Gucunja u subotu. Iskreno se nadam velikoj posećenosti i da će vremenske prilike biti povoljne kako bi svi mi mogli da uživamo u izvanrednim i uzbudljivim borbama koje se održavaju u slavu našeg heroja sa Košara“ - rekao je Andrinčin.

Tradicionalni događaj, memorijalni turnir „Miroslav Gucunja“ je u čast i sećanje na tragično nastradalog Somborca, srpskog borca koji je izgubio život braneći našu zemlju na Košarama.

„Opet smo u Somboru, u gradu gde se boks stalno razvija i ima sve više šampiona i šampionki. Sombor je jedna važna karika u srpskom boksu i ovog vikenda će naši bokseri boksati za nezaborav imena Miroslav Gucunja, heroja s Košara koji je dao svoj život za naš narod i državu. Bokseri su velike patriote i to ne zaboravljaju. Imaćemo priliku da gledamo jednu sportsku manifestaciju koju će svi ljubitelji boksa moći da prate i preko malih ekrana preko Arena fight kanala“ - istakao je predsednik BSS Borovčanin.

Biće priređeno sedam profi boks mečeva. Glavna borba večeri biće okršaj Jovana Nikolića i Omira Rodrigeza iz Paname u šest rundi, u kategoriji do 73,5 kg. U kategoriji do 81 kg, rukavice će ukrstiti srpski bokser Rastko Simić i Belgijanac Zijad El Mohor, takođe u šest rundi. Miljenik Somboraca, osvajač “Beogradskog pobednika” Ametović (do 54 kg) će boksovati u četiri runde protiv Kolumbijca Jina Ćaićea, Memić (do 76 kg) u ring će ući protiv Poljaka Adama Česlaka. Srpski reprezentativac, Nazif Sejdi (do 63,5 kg) za protivnika će imati Luku Veljovića iz BiH. Srpski bokser Relja Stojković (do 83 kg) boksovaće sa Rumunom Mariusom Mihaiom Dumitrom, a Marko Marić (do 70 kg) koji je odlučio da nastupa pod zastavom Srbije boriće se u kategoriji do 70 kg protiv predstavnika BiH Belmina Hodžića, meč je predviđen u četgiri runde. U teškoj kategoriji gledaćemo okršaj Aleksandra Manića i Vasilija Krajinovića, takođe u četiri runde.

Trener i predsednik Bokserskog kluba „Sombor“ Stojan Knežević, zahvalio se BSS i Gradu Somboru na podršci, te pozvao sve sugrađane da posete događaj i pruže podršku bokserima.

Pre samog takmičenja, u Velikoj sali zgrade Županije, biće upriličen svečani prijem za sve takmičare i učesnike, nakon čega će se u Parku heroja položiti venci za sve nastradale u ratovima od 1990. do 1999. godine.

Događaj će biti upotpunjen koncertom Željka Vasića, a organizatori su Bokserski savez Srbije (BSS), Nenad Borovčanin (predsednik BSS-a), "Balkan Boxing", Grad Sombor i BK "Sombor" uz direktan prenos na "Arena Fight" kanalu.

