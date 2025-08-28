Slušaj vest

U finalu međudržavnog rukometnog turnira Sportskih igara mladih u Splitu, rukometaši Metaloplastike iz Šapca, pobednika državnog kupa u muškoj konkurenciji, zasluženo su pobedili i osvojili šampionsku titulu. Turnir je okupio najboljih 8 od 96 timova mladih sportista iz čitavog regiona, a završnica je protekla u duhu fer- pleja, prijateljstva i borbenosti.

U finalu, RK Metaloplastika je pobedila RK Trimo Trebnje iz Slovenije, rezultatom 21:19. Ovaj rezultat potvrđuje da rukomet u Srbiji može da računa na mlade, talentovane generacije koje dolaze i koje obećavaju svetlu budućnost ovog sporta.

Foto: BAHRUDIN BANDIC (add new) (add new), Sportske igre mladih (SIM)

Nakon četiri nastupa na međudržavnom takmičenju, tokom kojih su prethodnih godina osvajali srebro, rukometaši Metaloplastike iz Šapca su stigli do prve zlatne medalje

„Ova godina nam se zaista pozlatila, a osvojeno prvo mesto je nagrada za sav naš naporan rad. Uspeli smo da spojimo lepo i korisno, i sport i druženje i razonodu. Ekipa je presrećna, još uvek smo pod euforijom i nema lepšeg osećaja od ovog. Posle četiri godine, trofej konačno dolazi u Šabac i ne možemo da sakrijemo koliko smo ponosni i srećni”, izjavio je Nemanja Aleksić, trener RK Metaloplastika iz Šapca.

Foto: BAHRUDIN BANDIC (add new) (add new), Sportske igre mladih (SIM)

Pored velikog uspeha rukometaša Metaloplastike, ekipa Gracije sa Dunava iz Apatina, kao prvoplasirana srpska ženska ekipa, je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojila četvrto mesto, čime je zasluženo zauzela zlatnu sredinu.

„Čestitamo devojkama iz ekipe Gracije sa Dunava, koje su zauzele četvrto mesto, pokazujući kvalitet igre i sportski duh koji nagoveštava nove uspehe. Čestitamo našim mladim šampionima iz RK Metaloplastike na izuzetnoj borbenosti, disciplini i posvećenosti koju su pokazali tokom takmičenja. Ponosni smo što smo mogli da budemo uz njih i podržimo ih na putu ka ovim ostvarenjima. Kroz bavljenje sportom, mladi stiču ne samo fizičku snagu, već i psihičku otpornost, samopouzdanje, socijalne veštine i osećaj za timsku igru. Sa zadovoljstvom podržavamo projekte poput Sportskih igara mladih, jer mladima pružaju priliku da usvoje aktivan i zdrav stil života, razvijaju osećaj odgovornosti i discipline i izgrade vrednosti koje će ih voditi kroz život. Istovremeno, srećni smo što smo deo tima sjajnih ličnosti koje pomažu manifestaciju koja uz sport promoviše i prave vrednosti – toleranciju, poštovanje i inkluziju. Sportske igre mladih su dokaz da uz sport svet može biti bolje mesto za sve nas“, poručio je Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja, ponosnog partnera Sportskih igara mladih i pokrovitelja rukometnog kupa u Srbiji.

Foto: BAHRUDIN BANDIC (add new) (add new), Sportske igre mladih (SIM)

Ovaj uspeh predstavlja inspiraciju za novu generaciju rukometaša i potvrđuje da ulaganje u sport doprinosi stvaranju zdravih, odgovornih i uspešnih zajednica.

