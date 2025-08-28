Slušaj vest

Četvorostruki pobednik Tur de Fransa, Kris Frum, prebačen je helikopterom u bolnicu posle teške nesreće na treningu.

Frum je doživeo ozbiljnu biciklističku nesreću u kojoj je slomio nekoliko kostiju, ali je u stabilnom stanju.

Frum je doživeo nesreću tokom treninga - ali je izbegao sudar sa vozilom ili drugim biciklom. Helikopirom je prebačen u bolnicu u Tulonu, u Francuskoj, gde će biti operisan.

1/4 Vidi galeriju Kris Frum Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Frum je pretrpeo preloma pet rebara, prelom lumbalnih pršljenova i kolaps pluća.

U saopštenju se navodi:

„Kris je juče popodne helikopterom prebačen u bolnicu u Tulonu posle ozbiljne nesreće na treningu (nije bilo drugih biciklista ili vozila). Srećom, Kris je stabilno i nije zadobio povrede glave, međutim, skeneri su potvrdili pneumotoraks, prelom pet rebara i prelom lumbalnih pršljenova, zbog čega će biti operisan danas popodne. Više informacija imaćemo posle operacije".

Kris Frum je jedan od najpoznatijih sportista na planeti i prava legenda biciklizma.

Kurir sport / The Sun

BONUS VIDEO: