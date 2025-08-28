HOROR! Jedan od najpoznatijih sportista sveta doživeo jezivu nesreću! Helikopterom ga hitno prevezli u bolnicu, poznato u kom je stanju!
Četvorostruki pobednik Tur de Fransa, Kris Frum, prebačen je helikopterom u bolnicu posle teške nesreće na treningu.
Frum je doživeo ozbiljnu biciklističku nesreću u kojoj je slomio nekoliko kostiju, ali je u stabilnom stanju.
Frum je doživeo nesreću tokom treninga - ali je izbegao sudar sa vozilom ili drugim biciklom. Helikopirom je prebačen u bolnicu u Tulonu, u Francuskoj, gde će biti operisan.
Frum je pretrpeo preloma pet rebara, prelom lumbalnih pršljenova i kolaps pluća.
U saopštenju se navodi:
„Kris je juče popodne helikopterom prebačen u bolnicu u Tulonu posle ozbiljne nesreće na treningu (nije bilo drugih biciklista ili vozila). Srećom, Kris je stabilno i nije zadobio povrede glave, međutim, skeneri su potvrdili pneumotoraks, prelom pet rebara i prelom lumbalnih pršljenova, zbog čega će biti operisan danas popodne. Više informacija imaćemo posle operacije".
Kris Frum je jedan od najpoznatijih sportista na planeti i prava legenda biciklizma.
Kurir sport / The Sun
